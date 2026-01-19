Дочекались: Far Cry 3 додає підтримку 60 FPS на консолях з 21 січня

Far Cry 3

Far Cry 3 нарешті отримає підтримку 60 FPS на консолях без додаткових витрат з боку геймерів. Ubisoft підтвердила, що 21 січня вийде оновлення для Classic Edition, яке підніме частоту кадрів на сучасних платформах.

Про це стало відомо після трейлера, який опублікувала Sony 18 січня. У ньому показали геймплей із підвищеною плавністю та підтвердили дату виходу патча. Окремо студія зазначила, що Classic Edition входить до підписок Ubisoft+ Classics, PS Plus Extra та PS Plus Premium, а сам патч буде безплатним.

Перед публікацією трейлера команда Far Cry натякнула, що 60 FPS отримає не лише класична версія третьої частини. У соцмережах з’явився допис з ребусом, в якому геймери побачили згадки про спін-оф Far Cry 3: Blood Dragon Classic і Far Cry Primal. Тож існує шанс, що оновлення може торкнутися одразу кількох ігор серії.

Зазначимо, що Far Cry 3: Classic Edition вийшла у 2018 році як перевидання оригінальної гри 2012 року. Весь цей час вона працювала з обмеженням у 30 FPS, тому апдейт із 60 FPS вже давно напрошувався для гравців на консолях.

У трейлері підтверджено, що оновлення точно вийде на PlayStation. Але Ubisoft дала зрозуміти, що Xbox Series X|S і, ймовірно, ПК отримають аналогічні покращення. Можливо це не разова акція і пізніше студія випускатиме патчі для інших ігор, покращуючи власну “золоту колекцію”, паралельно працюючи над ключовими франшизами. Крім того, якщо довіряти “зливу” самої Ubisoft, шоуранер “Чужий: Земля” знімає серіал за мотивами Far Cry.

