Шоуранер "Чужий: Земля" знімає серіал за мотивами Far Cry, — злив Ubisoft
Головний злодій Far Cry 3 Ваас Монтенегро / Ubisoft

Ubisoft ненароком розповіла про майбутній серіал за мотивами франшизи Far Cry. Студія швидко видалила допис, але користувачі Reddit встигли зберегти деталі — і ми ділимося ними.

За даними Ubisoft, серіал буде антологічною драмою: кожен сезон відбуватиметься в новому світі з новим акторським складом, зберігаючи фірмовий формат Far Cry. Автори будуть слідувати прикладу оригінальної гри, де нова частина = новий сюжет. 

Щоб відтворити такий формат шоуранером стане Ноа Хоулі (“Фарго”, “Чужий: Земля”). Якщо вірити його досвіду “Фарго”, то шанси на непогану адаптацію зростають. Разом з тим головним актором може стати Роб Макелгенні (“У Філадельфії завжди сонячно”). Також продюсерами виступлять Макелгенні, Хоулі та Джекі Коен (More Better Productions), Майкл Гарсія (26Keys Productions), Нік Френкель (3Arts Entertainment). А з боку Ubisoft — Жерар Гіймо, Маргарет Бойкін та Остін Ділл.

Остання Far Cry 6 вийшла 7 жовтня 2021 року, але так і не виграла GOTY. Її навіть критикували за ціну, яка була дешевшою, якщо брати комплект окремо. Та і геймплей чимало, хто не витримав. Дотепер найкращою залишається Far Cry 3 на чолі з харизматичним антагоністом Ваасом Монтенегро. Тож цікаво, чи збережуть вони для серіалу дику атмосферу цієї частини або спробують зробити зовсім новий сеттінг. 

Але зазначаємо, що зараз нічого офіційно не підтверджено, попри допис Ubisoft. Хоча шанси все одно високі. Інформація збігається з планами Ubisoft розширювати три ключові франшизи — Assassin’s Creed, Rainbow Six та Far Cry. Про це свідчить нова дочірня компанія на чолі з китайською Tencent та сином боса студії. Після її появи стало зрозуміло, що всередині ігор відбудуться зміни, зокрема цензура. Наприклад, в Far Cry 4 нас позбавили оголених жінок і чоловіків

Як результат, акції Ubisoft впали до рекордно низького рівня. Інколи студія не визнає проблеми зі свого боку, наприклад, в поганих продажах Star Wars Outlaws вона звинуватила “Зоряні війни”. Тому вона хоче запустити новий бізнес-підрозділ за участі зовнішніх інвесторів, який може бути оцінений дорожче за основну компанію. 

Джерело: Eurogamer

