Дочекалися: SWIFT підтвердила створення власного блокчейну

Минулого тижня SWIFT оголосив про створення власної блокчейн-платформи. Йдеться про спільний реєстр (shared ledger), який дозволить банкам розраховуватись через стейблкоїни і токенізовані цінності між різними блокчейнами в режимі 24/7.

Це — перехід організації, яка об’єднує понад 11 500 банків у більш ніж 200 країнах, від ролі посередника в обміні повідомленнями до повноцінного учасника цифрових фінансових операцій. У проєкті вже беруть участь понад 30 фінансових установ, серед яких JPMorgan, HSBC, Bank of America та Deutsche Bank. Технологічним партнером стала компанія Consensys, заснована співрозробником Ethereum Джозефом Любіним.

“Великий розвиток — це зміна бізнес-моделі SWIFT, щоб протистояти дезінтермедіації, яку приносить блокчейн. Сьогодні SWIFT не переносить вартість, він передає повідомлення. В ончейні повідомлення і передача — це одне і те ж” — зазначає Ноель Ечісон, аналітик CoinDesk і Genesis Trading.

SWIFT експериментує з блокчейн-рішеннями ще з 2017 року, проводячи пілотні проєкти з Chainlink, Clearstream, SETL і національними цифровими валютами (CBDC). Чому це важливо зараз? Токенізація набирає темп, і банки шукають безпечний, сумісний шлях входу в екосистему цифрових активів. Нагадаємо, нещодавно, на тлі об’єднання ведучих європейських банків для випуску власного стейблкоїна, Visa також анонсувала запуск платежів у криптовалюті.

“Ринок рухається швидше, ніж будь-коли, а стейблкоїни вже використовуються у глобальних розрахунках. Банки просто не можуть цього ігнорувати. Участь SWIFT значно спростить технічну інтеграцію для банків і прискорити впровадження цифрових активів у традиційну фінансову систему.” — зазначив Баррі О’Салліван, директор з банківських послуг OpenPayd.

Девід Дуонг, керівник інституційних досліджень Coinbase, назвав ініціативу “вододілом” між традиційними фінансами та криптоіндустрією. За його оцінкою, спільна інфраструктура знизить витрати, стандартизує процеси й пришвидшить появу глобальної мережі для токенізованих активів.

Водночас експерти сумніваються, що SWIFT залишиться нейтральним гравцем: участь у санкційній політиці США та ЄС уже викликала недовіру з боку окремих країн. Крім того, навіть у разі успіху, нова система навряд чи усуне фрагментацію — приватні стейблкоїни, CBDC і регіональні рішення продовжать існувати паралельно.

У короткостроковій перспективі SWIFT очікує поступового підключення банків до платформи після появи чітких регуляторних правил. Довгостроково ж компанія прагне створити універсальний стандарт для цифрових розрахунків, який може суттєво змінити архітектуру світових фінансів.

