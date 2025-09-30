Новости Крипто 30.09.2025 comment views icon

Мгновенные переводы по всему миру: Visa разрешит расчеты в стейблкоинах

Шадрин Андрей

Закінчив НАУ (Національний Авіаційний Університет) у 2003 ро

Миттєві перекази по всьому світу: Visa дозволить розрахунки у стейблкоїнах

Visa запускает новый формат расчетов, способный изменить динамику международных переводов. Теперь компании смогут финансировать платежи в стейблкоинах вместо традиционных фиатных валют. Это сократит время обработки транзакций и уменьшит потребность содержать большие резервы капитала за рубежом.

В новой схеме банки, платежные провайдеры и другие финансовые учреждения будут иметь возможность предварительно пополнять счета Visa Direct не в местных деньгах, а в стейблкоинах. Платежная сеть будет рассматривать такие депозиты как доступные средства для выплат, а конечные получатели будут продолжать получать платежи в своей национальной валюте. По словам Криса Ньюкирка, президента Visa по коммерческим и денежным переводам, это открывает путь к практически мгновенным трансферам по всему миру — вместо ожидания несколько дней в традиционных корреспондентских цепочках.

Инициативу запускают сначала в ограниченном кругу партнеров; частичное расширение для более широкой аудитории планируется на апрель 2026 года. Visa уже делала шаги в этом направлении: в мае компания вложила средства в британский стартап BVNK, развивающий стейблкоин-инфраструктуру, а в июле расширила свою расчетную платформу, добавив поддержку новых стейблкоинов и блокчейнов. Кроме этого, недавно крупнейшие банки Европы приняли решение о создании собственного стейблкоина.

Еще один важный катализатор — регуляторная ясность в США после принятия закона, известного как «Genius Act». Марк Нельсен, руководитель отдела коммерческих решений Visa, прямо связывает нынешнюю более смелую стратегию с появлением четких правил для эмитентов стейблкоинов: без правового каркаса крупные институты не решались бы входить в такие продукты.

Для обычного пользователя изменения могут оказаться полезными — более быстрые переводы и, возможно, более низкие комиссии. В то же время появляются вопросы: кто гарантирует стабильность и ликвидность стейблкоинов в пиковые моменты? Как будет происходить контроль за отмыванием денег, и не усложнит ли это доступ к услугам для мелких игроков в странах со слабой регуляцией?

В краткосрочной перспективе Visa делает ставку на интеграцию — не на создание параллельной платежной сети, а на то, чтобы дать банкам и платежерам инструмент, позволяющий работать быстрее и с меньшими затратами капитала. В долгосрочной — успех будет зависеть от качества нормативной базы, доверия к эмитентам стейблкоинов и того, насколько быстро традиционные банки адаптируют свои бизнес-модели. Если все пойдет по плану, международная торговля может получить важный инструмент для ускорения денежных потоков — но это также запустит новый раунд конкуренции и требований к прозрачности в финансах.

Источник: Visa



