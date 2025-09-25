Евро-аналог USDT: крупнейшие банки Европы создадут собственный стейблкоин

Девять ведущих банков ЕС объединились для разработки собственного криптоактива, который должен стать ключевым игроком на европейском рынке цифровых платежей и составить конкуренцию американскому USDT.

ING, Banca Sella, KBC, Danske Bank, DekaBank, UniCredit, SEB, CaixaBank и Raiffeisen Bank International создают евростейблкоин, который сразу будет соответствовать правилам MiCA — ключевого регламента для криптоактивов. Чтобы вывести проект на рынок, финансовые гиганты уже основали отдельную компанию в Нидерландах. Ее главная цель — получить лицензию от Центрального банка этой страны и работать под его надзором как эмитент электронных денег. Это должно стать фундаментом для прозрачности и доверия к новому цифровому евро.

Первый выпуск монеты обещают во второй половине 2026 года. К инициативе могут присоединиться и другие банки, а кандидатуру будущего CEO планируют объявить после согласования регуляторов. Новый инструмент обещает почти мгновенные переводы с минимальными комиссиями, непрерывную работу для трансграничных расчетов и программируемые платежи, которые способны упростить управление цепочками поставок и расчеты цифровых активов. Для пользователей это означает новую эпоху в финансовых сервисах: доступны круглосуточные евро-платежи без границ и очередей.

Как подчеркнул Флорис Лукт, руководитель направления цифровых активов в ING и один из публичных представителей проекта, блокчейн позволяет проводить круглосуточные расчеты в разных валютах и повышает прозрачность, поэтому банкам важно придерживаться единых стандартов. Тем временем другие крупные игроки уже демонстрируют собственные амбиции. Forge, французская дочерняя компания SocGen, первой среди крупных банков выпустила стейблкоин в евро по нормам MiCA. Их долларовая версия токена, USDCV, недавно выбрала Bullish Europe в качестве первой площадки для листинга. А тем временем, над выпуском собственного стейблкоина уже задумался и Китай.

Станет ли евростейлбкоин достойным ответом американскому USDT или Биткоину, который, по мнению аналитиков, почти догнал золото — время покажет.

Источник: Coindesk