Новини WTF 21.09.2023 о 10:41

Дональд Трамп-молодший «заявив‎» про смерть свого батька — його акаунт в X начебто зламали

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Катерина Даньшина

Авторка новин

В зламаному акаунті опублікували кілька фіктивних дописів, зокрема й повідомлення про «‎смерть» експрезидента США Дональда Трампа та те, що Дональд Трамп-молодший «‎займе місце» свого батька у президентській кампанії 2024 року.

«‎З сумом повідомляю, що мій батько Дональд Трамп помер. Я буду балотуватися в президенти у 2024 році».

Серед інших дивних дописів: «Щойно: Північну Корею ось-ось рознесуть» та «Коли я стану президентом, то спалю SEC» (Комісію з цінних паперів і бірж США).

Дональд Трамп-молодший «заявив‎» про смерть свого батька — його акаунт в X начебто зламали

У четвер зранку дописи вже були видалені — речник експрезидента заявив, що вони були неправдивими, а акаунт Дональда Трампа-молодшого зламали (хоча згодом коментар з X чомусь видалили).

Безпека в Twitter була важкою проблемою ще до приходу Ілона Маска: масштабний злам у 2020 році призвів до викрадення багатьох популярних облікових записів (у тому числі тих, що належать Apple, Маску та Джо Байдену) з метою просування шахрайства з біткоїнами; з того часу винуватці мали юридичні наслідки. 

Цього року в інтернеті опублікували базу даних з понад 200 мільйонами імен користувачів X та їхніх електронних адрес — Twitter відкинув припущення про злам, заявивши, що дані «не можуть бути отримані в результаті використання систем сайту».

Дописи
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Дональд Трамп-молодший «заявив‎» про смерть свого батька — його акаунт в X начебто зламали
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Елла Ірвін, яка працювала керівником відділу довіри та безпеки X, пішла у відставку в червні, а згодом скоротили й весь підрозділ (разом із багатьма іншими).У лютому X оголосив, що лише власники передплати Premium зможуть використовувати SMS для двофакторної автентифікації. 

Федеральна торгова комісія посилила розслідування конфіденційності навколо X після приходу нового керівництва, вимагаючи відповідей від компанії про те, як вона забезпечує безпеку даних користувачів. 

Акаунт самого Трампа у Twitter був зламаний у 2020 році дослідником безпеки, який вгадав пароль експрезидента. Нідерландські чиновники, які підтвердили інцидент через кілька місяців, відмовилися переслідувати дослідника за добросовісність.

Джерело: Techcrunch, The Verge

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Вячеслав Руденко

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