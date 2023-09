Дональд Трамп-молодший «заявив‎» про смерть свого батька — його акаунт в X начебто зламали

В зламаному акаунті опублікували кілька фіктивних дописів, зокрема й повідомлення про «‎смерть» експрезидента США Дональда Трампа та те, що Дональд Трамп-молодший «‎займе місце» свого батька у президентській кампанії 2024 року.

Серед інших дивних дописів: «Щойно: Північну Корею ось-ось рознесуть» та «Коли я стану президентом, то спалю SEC» (Комісію з цінних паперів і бірж США).

У четвер зранку дописи вже були видалені — речник експрезидента заявив, що вони були неправдивими, а акаунт Дональда Трампа-молодшого зламали (хоча згодом коментар з X чомусь видалили).

FYI: This is obviously not true. Don’s account has been hacked. https://t.co/2ulyCPqhDx

— Andrew Surabian (@Surabees) September 20, 2023