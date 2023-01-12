Допомагаємо бійцям на Луганському напрямку – збираємо кошти на автівку

Збираємо на автівку для бійців з противотанкового підрозділу, які боронять нашу країну на Луганському напрямку.

Допомагаємо Як бійці Херсонського напрямку обирали дрони і як це можете зробити ви

Розповідаємо про збори, які читачі можуть підтримати, щоб допомогти військовим на передовій.

До нас звернулися бійці зі 127 батальйону, з проханням допомогти зібрати кошти на авто. Вони знищують ворога на Луганському напрямку, автівка допоможе їм робити це швидше та продуктивніше.

Насамперед нашим захисникам потрібен позашляховик типу Nissan X-trail. Його ціна – 178,200 грн (4 400 євро). Авто стане в нагоді як для виконання бойових завдань, так і для порятунку життів військових.

Курс УПРАВЛІННЯ КОМАНДОЮ Зберіть свою команду мрії та ведіть її до спільної мети. РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

Внесок можна зробити за реквізитами

Приват Банк – 4149 6293 6132 8461 Вікторія Абед, чи за посиланням. Банка Моно – 5375 4112 0253 7598 посилання на банку. PayPal – [email protected]

Просимо вас взяти участь у зборі коштів для наших захисників.

Читачі наших видань вже підтримали успішні збори волонтера Вікторії Абед та їхнього благодійного фонду Help Ukraine Hub. Разом ми придбали: дрон DJI Mavic 3 Fly More Combo, 10 рацій Baofeng, 10 повербанків з сонячною батареєю, 2 планшети Samsung Galaxy Tab, 50 комплектів форми, 60 пар взуття та багато інших вкрай необхідних речей для ЗСУ.

Загальна сума двох зборів сягнула близько 350 тис. грн.

Звіти останніх двох зборів ви може переглянути за посиланням:

Перший збір.

Другий збір.

Разом ми можемо пришвидшити перемогу !