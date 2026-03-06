ШІ у кіно стане більше: Netflix купує кінокомпанію Бена Аффлека InterPositive

Depositphotos

Netflix повідомила, що купує InterPositive — технологічну ШІ-кінокомпанію, засновану у 2022 році актором Беном Аффлеком. Придбання узгоджується з підходом Netflix до використання генеративного ШІ у кіновиробництві.





Компанія вже застосовувала генеративний ШІ для спецефектів у деяких оригінальних проєктах і запевняла інвесторів, що вона “дуже добре позиціонована для ефективного використання постійного розвитку ШІ”. Бен Аффлек заявив у повідомленні, що почав думати про те, як ШІ вплине на майбутнє кіно, ще у 2022 році. Він сказав, що хотів “зберегти те, що робить людське оповідання людським, а саме судження”, і прагнув “захистити силу людської творчості”.

“Інтенсивні дослідження та розробки привели нас до першої моделі, навченої розуміти візуальну логіку та монтажну послідовність, зберігаючи кінематографічні правила в умовах реальних виробничих викликів, таких як відсутні кадри, заміна фону чи неправильне освітлення”, — написав Бен Аффлек.

InterPositive не намагається створювати ШІ-акторів чи синтетичні виконання ролей. Натомість компанія розробила модель, яка допомагає виробничим командам працювати з матеріалом власних зйомок, щоб полегшити монтаж на постпродакшені — наприклад, виправляти проблеми з безперервністю кадрів, коригувати освітлення чи вносити покращення в оточення. Бен Аффлек приєднується до Netflix як старший радник у межах угоди. Фінансові умови угоди не розголошуються.

“Ми також вбудували обмеження для захисту творчого задуму, щоб інструменти були призначені для відповідального експериментування, залишаючи творчі рішення в руках художників — і гарантуючи, що переваги цієї технології безпосередньо повертаються до історії, яку вони намагаються розповісти”, — додав він.

Угода відбулася після того, як раніше Netflix брала участь у переговорах щодо купівлі студії Warner Bros. Discovery, але зрештою відмовилася підвищувати ставку і вийшла з торгів. Це означає, що компанія програла конкурентну боротьбу за медіаактиви, після чого зосередилася на технологічних інвестиціях — зокрема на покупці InterPositive як альтернативному стратегічному кроці.





“Наш підхід до ШІ завжди був зосереджений на тому, щоб значущо служити потребам творчої спільноти та наших користувачів. Команда InterPositive приєднується до Netflix, тому що ми поділяємо віру, що інновації мають посилювати можливості оповідачів, а не замінювати їх”, — сказала Елізабет Стоун, технічна директорка Netflix.

Попередні переговори з Warner Bros. Discovery були частиною ширшого процесу ринкових торгів за медіаактиви, який завершився іншою угодою між Warner Bros. Discovery та партнером, що передбачає злиття активів. У цьому контексті придбання InterPositive розглядається як спосіб посилити технологічний напрямок Netflix, а не розширювати традиційні медіаактиви. Ринковий контекст також підкреслює, що індустрія розваг активно експериментує з ШІ: інші студії, включаючи партнерів і конкурентів Netflix, використовують генеративні технології для постпродакшену та візуальних ефектів. У цьому сенсі інвестиція в InterPositive є продовженням загального тренду, а не ізольованим рішенням.

