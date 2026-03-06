banner
Кіно Новини 06.03.2026 comment views icon

ШІ у кіно стане більше: Netflix купує кінокомпанію Бена Аффлека InterPositive

author avatar

Андрій Шадрін

Автор новин

Штучного інтелекту у кіно стане більше: Netflix купує ШІ-кінокомпанію Бена Аффлека InterPositive
Depositphotos

Netflix повідомила, що купує InterPositive — технологічну ШІ-кінокомпанію, засновану у 2022 році актором Беном Аффлеком. Придбання узгоджується з підходом Netflix до використання генеративного ШІ у кіновиробництві.


Компанія вже застосовувала генеративний ШІ для спецефектів у деяких оригінальних проєктах і запевняла інвесторів, що вона “дуже добре позиціонована для ефективного використання постійного розвитку ШІ”. Бен Аффлек заявив у повідомленні, що почав думати про те, як ШІ вплине на майбутнє кіно, ще у 2022 році. Він сказав, що хотів “зберегти те, що робить людське оповідання людським, а саме судження”, і прагнув “захистити силу людської творчості”.

“Інтенсивні дослідження та розробки привели нас до першої моделі, навченої розуміти візуальну логіку та монтажну послідовність, зберігаючи кінематографічні правила в умовах реальних виробничих викликів, таких як відсутні кадри, заміна фону чи неправильне освітлення”, — написав Бен Аффлек.

InterPositive не намагається створювати ШІ-акторів чи синтетичні виконання ролей. Натомість компанія розробила модель, яка допомагає виробничим командам працювати з матеріалом власних зйомок, щоб полегшити монтаж на постпродакшені — наприклад, виправляти проблеми з безперервністю кадрів, коригувати освітлення чи вносити покращення в оточення. Бен Аффлек приєднується до Netflix як старший радник у межах угоди. Фінансові умови угоди не розголошуються.

“Ми також вбудували обмеження для захисту творчого задуму, щоб інструменти були призначені для відповідального експериментування, залишаючи творчі рішення в руках художників — і гарантуючи, що переваги цієї технології безпосередньо повертаються до історії, яку вони намагаються розповісти”, — додав він.

Угода відбулася після того, як раніше Netflix брала участь у переговорах щодо купівлі студії Warner Bros. Discovery, але зрештою відмовилася підвищувати ставку і вийшла з торгів. Це означає, що компанія програла конкурентну боротьбу за медіаактиви, після чого зосередилася на технологічних інвестиціях — зокрема на покупці InterPositive як альтернативному стратегічному кроці.


“Наш підхід до ШІ завжди був зосереджений на тому, щоб значущо служити потребам творчої спільноти та наших користувачів. Команда InterPositive приєднується до Netflix, тому що ми поділяємо віру, що інновації мають посилювати можливості оповідачів, а не замінювати їх”, — сказала Елізабет Стоун, технічна директорка Netflix.

Попередні переговори з Warner Bros. Discovery були частиною ширшого процесу ринкових торгів за медіаактиви, який завершився іншою угодою між Warner Bros. Discovery та партнером, що передбачає злиття активів. У цьому контексті придбання InterPositive розглядається як спосіб посилити технологічний напрямок Netflix, а не розширювати традиційні медіаактиви. Ринковий контекст також підкреслює, що індустрія розваг активно експериментує з ШІ: інші студії, включаючи партнерів і конкурентів Netflix, використовують генеративні технології для постпродакшену та візуальних ефектів. У цьому сенсі інвестиція в InterPositive є продовженням загального тренду, а не ізольованим рішенням.

Paramount купує Warner Bros за $110 млрд після відмови Netflix

Джерело: TechCrunch

Популярні новини

arrow left
arrow right
Лише 12% керівників компаній бачать прибуток від ШІ, — опитування
ШІ без кордонів: Anthropic додала до Claude імпорт діалогів з іншими чат-ботами
Google представила Gemini 3.1 Pro: 77% ефективності — вдвічі краще за попередню версію
"Час шоу": у трейлері "Мортал Комбат 2" Джонні Кейджа змушують робити те, що він вміє найкраще
Штучний інтелект почав сам купувати пам'ять DDR5 в онлайн-магазинах: швидше за людей
ЦОД споживатимуть 70% пам’яті у 2026 році: дефіцит вдарить по авто й електроніці
Папа Римський розкритикував ШІ: “Перетворює людей на споживачів бездумних думок та продуктів без любові”
Науковці офіційно визнали новий вид психічного розладу: страх, що вас замінить ШІ
"Я тобі не довіряю": у трейлері фільму "Зрив" копи Бен Аффлек і Метт Деймон б'ються через $20 млн
Штучний інтелект стає мстивим: агент OpenClaw атакував розробника, який відхилив його код
Касові збори трилеру "Служниця" в 10 разів перебили бюджет
ШІ-бульбашка здувається: Dell відмовляється від AI-маркетингу ноутбуків
На Disney+ вийшов серіал "Диво-людина": одразу 8 епізодів та ідеальні відгуки глядачів
В застосунок Gemini додали Lyria 3: ШІ для генерації музики, що працює навіть з фото
Стартували зйомки фільму "Джон Рембо": приквелу до фільмів зі Сталлоне із новим актором (перший постер)
Коли ШІ потрібен не всюди: нові функції Gemini запускають “нескінченний” пошук на Google TV
Signal у світі ШІ: вийшов "захищений" чатбот Confer із наскрізним шифруванням
Microsoft Copilot навчився надсилати нагадування: лише на смартфон і з вашого дозволу
Samsung Galaxy S26 отримав Perplexity з доступом до Notes, Calendar і сторонніх застосунків
Рекорд, але не той: "Крик 7" приніс найгірші за 20 років оцінки для франшизи
CEO Anthropic критикує експорт ШІ-чипів NVIDIA до Китаю: "Як продавати ядерну зброю Північній Кореї"
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати