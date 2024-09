Дорога гніву: водій Chevrolet Silverado вкрав евакуатор та розбив власне авто разом з кількома сусідніми

У минулу п’ятницю в Брукліні, Нью-Йорк, стався руйнівний та водночас кумедний інцидент з Chevrolet Silverado. Власник, намагаючись врятувати авто від евакуації, накоїв багато лиха.

Водій евакуатора намагався відтягнути Chevrolet від дверей, які він заблокував. Власник пікапа після сварки з міським працівником стрибнув у евакуатор та розпочав власну дорогу ярості, не менш епічну, ніж фільм про Шаленого Макса.

Відео сцени починається саме тоді, коли водій евакуатора та власник Chevrolet починають словесну суперечку. У цей момент Silverado наполовину відірвався від землі, але евакуаторник не закріпив його на платформі. Він перестав цим займатися, оскільки власник Chevrolet почав погрожувати та штовхати його. Після сутички останній вкрав евакуатор та почав сіяти хаос і руйнування.

У нападі гніву він, здається, забув, що двері водія його Silverado все ще відкриті. Під час подорожі двері постійно зіштовхуються з автівками, які припарковані поряд, руйнуючи їх та сам пікап «Шаленого Макса». Щобільше, коли евакуатор повертає, пікап падає з нього, а рух продовжується.

Man getting his pickup truck towed assaults tow truck driver, steals tow truck, then violently drags his own vehicle away slamming it into carspic.twitter.com/WPWbqtpWAL

— Paul A. Szypula 🇺🇸 (@Bubblebathgirl) September 7, 2024