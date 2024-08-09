Хотів зекономити: водій під’єднав Tesla Model S напряму до лінії електропередач, але авто «раптово» загорілось

Водій хотів вкрасти трошки електроенергії, напряму підключившись до ЛЕП.

Для Мексики крадіжка електроенергії від ліній електропередач — звична справа, яка обходиться національній енергетичній компанії приблизно у $2 млрд на рік.

Один з гостей Тіхуани таким чином вирішив підзарядити свою Tesla Model S — замість того, щоб скористатись громадською зарядкою чи побутовим зарядним пристроєм. Однак щось пішло не так і автівка загорілась.

Водій викликав пожежників, яким доволі швидко вдалось загасити вогонь, але він все одно перекинувся на сусідній будинок. На щастя, ні в авто, ні в приміщенні нікого з людей не було. Точний ступінь пошкоджень для Tesla невідомий, однак навряд вона підлягає ремонту.

Місцеві пожежники кажуть, що вперше побачили, як горить електромобіль, ціна якого зазвичай стартує від $70 тисяч.

«Це щось незвичайне — бачити Tesla у вогні», — каже пожежник Артуро Санчес. «Важливо знати, як гасити пожежі в електромобілях».

Цікаво, що власником Tesla виявився турист із США, і невідомо, чого він раптово вирішив скористатись популярним у місцевих способом зарядки, коли в Тіхуані маса звичайних зарядних станцій для електромобілів.

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Джерело: Carscoops, Autonews