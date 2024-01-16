Дослідники навчили штучний інтелект переконливо імітувати почерк людини

Інструменти штучного інтелекту вже здатні створювати переконливі голосові клони та підроблені відео. Незабаром ШІ також можна буде використовувати для імітації стилю почерку людини.

Дослідники з Університету штучного інтелекту Мохаммеда бін Заїда в Абу-Дабі (MBZUAI) розробили технологію, яка може імітувати чийсь почерк на основі лише кількох абзаців письмового матеріалу. Для цього дослідники використали трансформаторну модель — тип нейронної мережі, розроблений для вивчення контексту та значень послідовних даних, передає Bloomberg.

Команда MBZUAI отримала патент від Бюро патентів і торгових марок США на систему штучного інтелекту. Вони ще не випустили цю функцію «на ринок», але вона є кроком вперед у сфері, яка роками привертала увагу науковців. Технологія може допомогти пораненим писати, не беручи до рук ручку, якщо їм навіщось потрібен саме рукописний текст, але вона також ризикує відкрити двері для масових підробок і зловживань.

Нам доведеться підвищувати обізнаність громадськості та розробляти інструменти для боротьби з підробками. Це як розробка антивірусу для вірусу — Хішам Чолаккал, доцент кафедри комп’ютерного зору в MBZUAI.

Попри занепокоєння, винахідники заявили, що планують застосувати свої дослідження в реальному світі протягом декількох місяців — і вони шукають комерційних партнерів.

Потенціал цієї розробки величезний — від розшифровки почерку лікарів до створення персоналізованої реклами. — Рао Мухаммад Анвер, доцент кафедри комп’ютерного зору в MBZUAI.

Технологія також може бути використана для створення великої кількості синтетичних даних, щоб покращити роботу інших моделей ШІ з розпізнаванням рукописного тексту.

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