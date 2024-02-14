Дослідники з інституту серця кажуть, що музика Тейлор Свіфт може допомогти в порятунку життів

Річ у тім, що пісні співачки мають оптимальний темп для ефективного натискання грудної клітини під час серцево-легеневої реанімації.

Серцево-легенева реанімація — невідкладна медична процедура, спрямована на відновлення життєдіяльності організму та виведення його зі стану клінічної смерті. Включає штучну вентиляцію легенів (штучне дихання) та компресії грудної клітки (непрямий масаж серця) та має вирішальне значення для збільшення шансів на виживання людини після зупинки серця.

Для ефективної СЛР необхідно підтримувати частоту компресії грудної клітки від 100 (не більше 120) натискань на хвилину — і понад 50 пісень з репертуару Свіфт підходять для цього, кажуть дослідники Вікторіанського інституту серця Університету Монаша.

Свої висновки фахівці презентували на Swiftposium 2024 — науковій конференції, присвяченій Тейлор Свіфт.

«Чверть людей, у яких стався серцевий напад, взагалі не потрапляють до лікарні, і ми знаємо, що рівень виживання при зупинці серця можна значно підвищити за допомогою серцево-легеневої реанімації», — каже Стівен Ніколлс, директор Вікторіанського інституту серця. «Музика відіграє ключову роль у підтримці ефективної СЛР. Оскільки культові пісні втрачають актуальність, визначення нових пісень з оптимальними ударами на хвилину для тренувань є надзвичайно важливим».

Довгий час як «метроном» для визначення часу компресій серцево-легеневої реанімації використовувалося пісня «Stayin’ Alive» британського поп-гурту Bee Gees. В одному з епізодів культового серіалу Офіс» можна побачити приклад її застосування на тренуванні (але, звісно, там все зводиться у жарт).

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Пісня Bee Gees була випущена ще в 1977 році, тому навряд знайома молодому поколінню. Дослідники ж пропонують використовувати музиканта, який на цю мить має надзвичайну популярність.

«Якщо ви можете використати щось, що подобається людям, і розширити їхню здатність почуватися впевнено в освоєнні навичок, які могли б врятувати когось, тоді це справді потужно», — каже Ніколлс.

Дослідники створили зручну діаграму з піснями Свіфт із зазначенням кількості натискань на хвилину для кожної:

У 2023-му ім’я Тейлор Свіфт майже не зникало з заголовків — концерти за її участі викликали сейсмічну активність, еквівалентну землетрусу силою 2,3 бала, продажі квитків на її фільм-концерт били рекорди, і зрештою журнал Time визнав співачку «‎Людиною року».

Джерело: New Atlas

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