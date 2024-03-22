Dragon’s Dogma 2 б’є рекорди Capcom в Steam, але отримує критику через мікротанзакції та низьку продуктивність

22 березня відбувся реліз гри Dragon’s Dogma 2 від Capcom. Це сюжетна рольова екшн-гра для одного користувача, яку можна персоналізувати за власними уподобаннями.

В перший же день виходу гра привернула до себе увагу гравців. За даними Steamdb, кількість одночасних користувачів вже наблизилась до рівня 200 тис. На момент підготовки матеріалу було зафіксовано 199850 одночасних гравців, а протягом вікенду, скоріш за все, цей показник буде перевищено. Для порівняння, оригінальна гра Dragon’s Dogma може похвалитися піком у 27368 одночасних гравців. Також цей показник виявився вищим за кількість одночасних гравців в інших одиночних іграх Capcom, побивши рекорди Resident Evil 4 та Village.

Водночас Dragon’s Dogma 2 має переважно негативні відгуки гравців у Steam. На момент підготовки матеріалу гравці залишили понад 11 тіс. відгуків, і лише 39% з них є позитивними. Нарікання викликають два моменти:

Низька продуктивність (навіть на високопродуктивних системах)

Мікротранзакції.

Гравці скаржаться, що гра занадто вибаглива до системи і видає низьку частоту кадрів навіть на топових комплектуючих. Також користувачі нарікають на фрізи, проблеми з текстурами та звуками, довге кешування ресурсів, часті вильоти тощо.

Та ще більше гравців дратують вбудовані мікротранзакції, які тут вимагають ледь не за кожне чихання. В перший день гравцям викотили 21 окрему мікротранзакцію вартістю від $0,99 до $4,99. Їхня сумарна вартість становить $41,79 (1407 грн). Це було б нормально для безкоштовної гри. Але ціна самої Dragon’s Dogma 2 становить $70 (2199 грн).

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Заради справедливості треба зазначити, що більшість можливостей, які пропонують мікротранзакції, в грі можна отримати й без них. Хоча це вимагатиме великих вкладень ігрової валюти або витрачання часу.

Наприклад, за окрему плату в рольовій грі Dragon’s Dogma 2 пропонують редактор персонажа. Art of Metamorphosis за $1,99 дозволяє гравцям редагувати зовнішність свого персонажа або пішака. Його можна використовувати тільки один раз під час відвідування перукарні. Ключ від в’язниці за $0,99 дає змогу втекти з в’язниці, але ламається після одноразового використання. Для швидкого переміщення ігровим світом необхідні дорогі та рідкісні камені Ferrystone, які дозволяють телепортуватися до визначених Portcrystal, ціна яких становить $2,99. А ще продають набір для табору Explorer’s Camping Kit за $2,99, кристали, та камені воскресіння Wakestone по $0,99.

І окремо деяких гравців засмутив той факт, що у грі, фактично, доступне лише одне збереження. Неможливо почати нове проходження іншим персонажем, не видаливши попереднє збереження.

Розробники вибачились перед гравцями за технічні проблеми та пообіцяли виправити їх. Наразі в роботі вже перебуває кілька виправлень, які повинні покращити ситуацію. Capcom шукає способи підвищити продуктивність і додати можливість почати нову гру. У «найближчому майбутньому» також будуть виправлені помилки.

Джерело: ign, insider-gaming

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