Дрони-вбивці як в Oblivion: Пентагон схильний дозволити ШІ-зброю, яка самостійно схвалюватиме вбивство людини

Керована штучним інтелектом зброя, яка зможе приймати автономні рішення, все ближче до реальності, повідомляє The New York Times.

Нині подібні розробки є в США, Китаї та Ізраїлі, але критики стривожені можливим рішенням дозволити машинам без участі людей схвалювати вбивства. Кілька урядів в ООН лобіюють обов’язкову резолюцію, що обмежить використання дронів-вбивць зі штучним інтелектом — тоді як США входить до групи (включно з Австралією, Ізраїлем та росією), яка опирається цьому кроку.

На початку року стало відомо, що Пентагон працює над розгортанням тисяч безпілотних літальних апаратів із підтримкою штучного інтелекту. У серпневій промові заступниця міністра оборони Кетлін Хікс заявила, що подібні технології дозволять США компенсувати чисельну перевагу Народно-визвольної армії Китаю у зброї та людях.

«Ми протистоятимемо власною масою, але нашу буде важче планувати, важче вразити, важче перемогти», — сказала вона Reuters.

Френк Кендалл, міністр військово-повітряних сил США, наполягає на тому, що дрони зі штучним інтелектом повинні мати здатність приймати летальні рішення, але під наглядом людини.

«Не думаю, що люди, з якими ми боротимемося, не робитимуть цього. Вони отримають величезну перевагу, якщо ми накладемо це обмеження на себе».

Україна тим часом вже розгорнула на полі бою дрони, керовані штучним інтелектом, що допомагає зброї залишатися зафіксованим на своїй цілі, навіть якщо апарат втрачає контакт з оператором через РЕБ або особливості рельєфу.

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