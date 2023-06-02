Критики штучного інтелекту вважають, що його надто швидкий розвиток може загрожувати життю людей, та й дослідники галузі, схоже, підтримують це твердження, бо днями випустили заяву про те, що ШІ створює «‎ризики вимирання», подібні до ядерної війни. Сценарії фільмів «‎Термінатор» – це, зазвичай, перше, що спадає на думку, коли говорять про небезпеку ШІ. І, здається, що апокаліпсис у стилі Скайнет може бути більш реальним, ніж ми думали раніше.

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На нещодавньому саміті Королівського аеронавігаційного товариства, як повідомляє PCgamer полковник Такер Гамільтон, начальник відділу випробувань і операцій ВПС США, застеріг від надмірної залежності від ШІ під час бойових дій. Він розповів, що під час моделювання місії зі знешкодження ППО противника, дрон зі штучним інтелектом отримав завдання виявити та нейтралізувати ракетні установки після команди оператора-людини.

Деякий час все йшло за планом, однак безпілотник несподівано атакував свого керівника, оскільки ШІ зрозумів, що той не завжди давав команду знищити оборону противника.

«Ми тренували його на симуляції для того, щоб він міг ідентифікувати загрозу ЗРК і націлитися на неї. Далі оператор мав дати команду знищити установку. Однак система почала розуміти, що людина віддає цей наказ не у всіх випадках, і тому вбила його», – каже Гамільтон.

Звичайно, уся ситуація змодельована – БПЛА-вбивці у небі не літали, а людей-операторів ніхто не вбивав. Однак і для симуляції, це тривожний результат, тож для ШІ розширили навчання даними про те, що оператора вбивати не можна.

«І знаєте, що він почав робити?» — запитав Гамільтон. «Зруйнував комунікаційну вежу, яку оператор використовує для зв’язку з дроном, щоб не дати йому атакувати ціль».

Ситуація і смішна, і жахлива одночасно, але добре ілюструє те, що штучний інтелект може поводити себе дуже несподівано. І вже важливішого сенсу набувають слова Джеффрі Гінтона, якого називають хрещеним батьком ШІ, про те, що розробники технології не повинні нарощувати свою роботу, «доки не зрозуміють, що зможуть керувати штучним інтелектом».