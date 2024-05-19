Власники Apple iPad Pro M4 скаржаться на «зернистий» дисплей та дефекти HDR

Користувачі нових планшетів Apple iPad Pro з процесором M4 скаржаться на артефакти «зернистості» на тандемному OLED-дисплеї. Попри яскраве зображення та передову технологію фактично двох дисплеїв, схоже, екран виявився небездоганним.

Деякі власники iPad Pro скаржаться на Reddit на дефект, який особливо помітний на темному тлі та у темних кімнатах. На фото екрана зернистість здається дуже помітною на тлі темних елементів програмного інтерфейсу.

Причиною може бути ефект Мура означає нерівномірність між пікселями, яка часто спричинена неправильним освітленням екрана. Якщо піксель отримує занадто низьку напругу, він може відрізнятися за зовнішнім виглядом від іншого поруч. Ефект помітний на РК-екранах, які покладаються на окреме підсвічування, а також на OLED-панелях.

Виникнення ефекту здебільшого пов’язане з виробництвом. Дисплеї, виготовлені з кількох шарів, іноді можуть бути не ідеальними. Також можливо, що під час виробництва відбулося певне забруднення, яке вплинуло на кристали панелі OLED.

Ефект є дуже поширеною проблемою, яка виникає у багатьох виробників та постачальників, часто її часто неможливо уникнути. У багатьох випадках подібне відмовляються вважають дефектом.

Раніше на дисплеях iPad Pro M4 помітили й інший дефект — проблема з вмістом HDR на деяких відтінках синього (темно-синій та індиго). На зображеннях відблиски HDR зникають і здаються білими або деформованими. Артефактів нема на інших OLED-пристроях Apple, таких як iPhone 15 Pro.

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«Найкращий спосіб помітити це — подивитись на персонажа в темно-синій сорочці. Складки, здається, мерехтять, як павутина, розміщена на поверхні. Іноді частина зображення здається чорнильною плямою».

Першу проблему Apple ще не коментувала, щодо другої компанія вже працює над програмним виправленням.

Джерела: MacRumors, iMore

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