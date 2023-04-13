Новини Ігри 13.04.2023 о 14:30

Redfall не підтримуватиме 60 FPS під час релізу на консолях Xbox – режим продуктивності обіцяють додати в оновленні «пізніше»

Катерина Даньшина

Авторка новин

Один із найбільш очікуваних випусків цього року на Xbox – Redfall – не матиме режиму продуктивності 60 FPS під час релізу.

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Натомість гра буде обмежена роздільною здатністю 4K та 30 FPS для консолей Series X, та 1440p і 30 FPS для Series S, повідомляють розробники у Twitter.

Оголошення напередодні виходу гри 2 травня особливо розчаровує. Одні шанувальники в коментарях пишуть, що шутер виглядатиме мляво, а інші – заявляють, що не будуть грати в Redfall, доки не вийде оновлення з режимом продуктивності.

Розробники кажуть, що це станеться трохи «пізніше» – без зазначення точних дат.

Redfall — це шутер від першої особи, що розробляється Arkane Austin і буде видана Bethesda Softworks для Microsoft Windows та Xbox Series X/S у травні 2023 року. Сюжетна історія, що розгортається у вигаданому острівному місті Редфолл, оповідає про групу із чотирьох протагоністів, які виявилися відрізаними від зовнішнього світу після того, як унаслідок невдалого наукового експерименту місто заполонили вампіри. Користувачі можуть грати від лиця криптозоолога та винахідника Девіндера Круслі, студента-телекінетика Лейлу Еллісон, бойового інженера Ремі де ла Росу або надприродного снайпера Джейкоба Бойєра.

Раніше на офіційному сайті Bethesda повідомили, що для Redfall знадобиться постійне підключення до інтернету, навіть для гри в одноосібному режимі. Також потрібно мати обліковий запис Bethesda.net, та зв’язати його з ідентифікатором Steam/Xbox.

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