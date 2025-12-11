Другий сезон серіалу "Берлін": перші кадри і дата виходу спінофу "Паперового будинку"

Берлін / Netflix

Netflix випустив новий тизер серіалу “Берлін” — іспаномовного спінофу хітового “Паперового будинку”, який на другому сезоні отримав назву “Берлін і пані з горностаєм”.

У продовженні команда на чолі з Берліном планує нове пограбування у Севільї, при цьому назва натякає на об’єкт: картину “Пані з горностаєм” авторства Леонардо да Вінчі. Насправді ж пограбування є лише прикриттям, тоді як справжня мета злодіїв — герцог Малазький та його дружина, які думають, що можуть шантажувати очільника банди.

Оригінальний “Паперовий будинок” став одним із найбільших неангломовних хітів Netflix, а “Берлін” гідно продовжив його шлях. Творцями обох серіалів виступили Алекс Піна та Мартінес Лобато — ті самі, що недавно запустили на стримінгу “Бункер мільярдерів”.

В другому сезоні “Берліна” повертаються Педро Алонсо, Мішель Дженнер, Трістан Ульоа, Бегонья Варгас, Хуліо Пенья Фернандес та Джоел Санчес. Серед решти акторського складу: Інма Куеста у ролі нової учасниці команди Кандели та Хосе Луїс Гарсія-Перес і Марта Ньєто в ролях герцога та герцогині Малазьких.

Перший тизер, окрім нових кадрів, розкриває дату виходу — 15 травня 2026 року. Очікується, що всі 8 епізодів вийдуть за раз.