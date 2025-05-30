Для фанів «Паперового будинку»: вийшов трейлер кримінального серіалу «Бункер мільярдерів» від Netflix

«Бункер мільярдерів» / Netflix

Netflix опублікував трейлер нового іспанського серіалу «Бункер мільярдерів» — і його режисер Алекс Піна відомий як автор хітового «Паперового будинку».

Творіння Алекса Піни та Естер Мартінес розказує про те, як попри багатство спокійне виживання не гарантоване. У день загрози глобального конфлікту кілька сімей мільярдерів ховаються в розкішному підземному комплексі та зачиняють двері. А разом з ними своє спокійне існування.

Події розгортаються в підземному парку Кімера — на вигляд це технологічний рай, розрахований на виживання у разі катастрофи. Але в реальності це замкнутий простір без виходу, який швидко стає психологічною пасткою для двох родин. І ладно б вони просто стали там жити і знайомитися, але їх поєднує спільна темна історію. Трейлер одразу показує, що без напруги тут не обійдеться: інтриги, спалахи агресії, особисті зради й старі рани — усе це перетворює бункер на хаос.

Один з ключових моментів — за зачиненими дверима все залежить від людей. У трейлері помітно, як герої починають втрачати контроль над ситуацією. А що в таких випадках роблять люди? Шукають винних, підмовляють один одного і водночас розкривають власні таємниці. Ізолюватися в розкоші виявилося для них не панацеєю.

У головних ролях — Мірен Ібаргурен, Хоакін Фурріель, Наталі Вербеке, Карлос Сантос, Монтсе Гуальяр, Пау Сімон, Алісія Фалько, Агустін Бізіо та Алекс Вільясан.

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Серіал створено студією Vancouver Media, режисери — Хесус Кольменар, Девід Баррокаль і Хосе Мануель Кравіото. Над сценарієм працювала команда з шести авторів: Алекс Піна, Естер Мартінес Лобато, Девід Баррокаль, Девід Оліва, Лорена Г. Мальдонадо та Умберто Ортега. Візуальний стиль — від Мігу Амоедо.

Прем’єра — 19 вересня, «Бункер мільярдерів» вийде ексклюзивно на Netflix. Серіал складатиметься з восьми епізодів. А щодо «Паперового будинку», то відомо про другий сезон спін-оффу Berlin.

Джерело: The Euro TV Place