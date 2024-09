Другий сезон The Last Of Us: новий емоційний трейлер під музику Pearl Jam

HBO оприлюднив тизер-трейлер другого сезону серіалу The Last Of Us / «Останні з нас», який продовжує історію виживання в постапокаліптичному світі. Відео супроводжується піснею «Future Days» гурту Pearl Jam.

У новому сезоні глядачі знову побачать знайомих персонажів: Джоела (Педро Паскаль), Еллі (Белла Рамзі) та брата Джоела, Томмі (Ґабріель Луна). Творці серіалу також представили нових акторів, які приєднаються до основного складу.

Серед новачків — Кейтлін Девер у ролі Еббі, Ізабела Мерсед як Діна та Янґ Мазіно в образі Джессі. До них долучаться Аріела Барер (Мел), Таті Ґабріель (Нора), Спенсер Лорд (Оуен), Денні Раміре (Менні) та Джеффрі Райт (Айзек). Кетрін О’Гара з’явиться в гостьовій ролі. Сценаристами та виконавчими продюсерами серіалу є Крейг Мезін та Ніл Дракманн.

Офіційний опис сюжету розкриває, що після п’яти років відносного спокою минуле наздоганяє Джоела та Еллі. Це призводить до конфлікту між ними та зіткнення з ще небезпечнішим і непередбачуванішим світом.

Перший сезон «Останніх з нас» став найпопулярнішим дебютним сезоном в історії HBO. Серіал отримав вісім номінацій на премію «Еммі», зокрема за акторську гру Паскаля та Рамзі, а також як найкращий драматичний серіал.

Дата виходу другого сезону поки не оголошена, але відомо, що прем’єра відбудеться наступного року. Цікаво, що тизер з’явився 26 вересня — в «День Останніх з нас», який у всесвіті гри позначає початок пандемії грибка кордицепс.

Другий сезон «Останні з нас» має вийти у 2025 році.

Джерело: Hollywoodreporter