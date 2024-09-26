Новини Кіно 26.09.2024 о 18:34 comment views icon

Другий сезон The Last Of Us: новий емоційний трейлер під музику Pearl Jam

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2024/07/avatar-96x96.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2024/07/avatar-96x96.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2024/07/avatar-96x96.png

Ігор Панченко

Автор новин

Другий сезон The Last Of Us: новий емоційний трейлер під музику Pearl Jam

HBO оприлюднив тизер-трейлер другого сезону серіалу The Last Of Us / «Останні з нас», який продовжує історію виживання в постапокаліптичному світі. Відео супроводжується піснею «Future Days» гурту Pearl Jam.

Відключайте рекламу - підтримуйте ITC!

У новому сезоні глядачі знову побачать знайомих персонажів: Джоела (Педро Паскаль), Еллі (Белла Рамзі) та брата Джоела, Томмі (Ґабріель Луна). Творці серіалу також представили нових акторів, які приєднаються до основного складу.

Серед новачків — Кейтлін Девер у ролі Еббі, Ізабела Мерсед як Діна та Янґ Мазіно в образі Джессі. До них долучаться Аріела Барер (Мел), Таті Ґабріель (Нора), Спенсер Лорд (Оуен), Денні Раміре (Менні) та Джеффрі Райт (Айзек). Кетрін О’Гара з’явиться в гостьовій ролі. Сценаристами та виконавчими продюсерами серіалу є Крейг Мезін та Ніл Дракманн.

Офіційний опис сюжету розкриває, що після п’яти років відносного спокою минуле наздоганяє Джоела та Еллі. Це призводить до конфлікту між ними та зіткнення з ще небезпечнішим і непередбачуванішим світом.

Перший сезон «Останніх з нас» став найпопулярнішим дебютним сезоном в історії HBO. Серіал отримав вісім номінацій на премію «Еммі», зокрема за акторську гру Паскаля та Рамзі, а також як найкращий драматичний серіал.

Онлайн-курс "Гранти для кіно, музики й творчіх проєктів" від Skvot.
Як подавати заявки на грант, щоб серед усіх проєктів запам’ятали та обрали твій? Розбираємось за 16 занять з засновницею менторської програми для українських артистів. .
Детальніше тут

Дата виходу другого сезону поки не оголошена, але відомо, що прем’єра відбудеться наступного року. Цікаво, що тизер з’явився 26 вересня — в «День Останніх з нас», який у всесвіті гри позначає початок пандемії грибка кордицепс.

Другий сезон «Останні з нас» має вийти у 2025 році.

У другому сезоні The Last Of Us покажуть «важливу передісторію», якої не було в грі, — Ніл Дракманн

Джерело: Hollywoodreporter

Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати