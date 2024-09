У другому сезоні The Last Of Us буде «важлива передісторія», якої не було в грі, — Ніл Дракманн

Ніл Дракманн, творець The Last Of Us («Останні з нас») і керівник студії Naughty Dog, поділився цікавою інформацією про майбутній другий сезон телесеріалу.

Дракманн зазначив:

«Є дещо в цьому сезоні, чого я дуже чекаю — речі, на які ми натякали. Один епізод особливо спадає на думку. Думаю, фанати гри будуть у захваті, тому що він справді розповідає багато про передісторію цього важливого персонажа. У грі у нас не було можливості це зробити».

Також Ніл підкреслив, що такі додаткові елементи збагачують досвід як для глядачів серіалу, так і для гравців.

«Якщо ви познайомилися з обома версіями, вони стають багатшими одна для одної», — додав він.

Дракманн також зауважив, що команда серіалу прагне знайти баланс між вірністю оригінальному матеріалу та створенням нового контенту.

«Наша мета — розповісти найкращу історію. Ми дивимося на контент гри й визначаємо, що можна адаптувати без змін, а де можна розширити світ», — пояснив він.

Другий сезон The Last Of Us планують випустити у 2025 році. Він базуватиметься на грі The Last of Us Part II, але, як бачимо, матиме свої унікальні елементи. У першому сезоні творці серіалу теж показали те, чого не було у грі: історію кохання «виживальника» Білла та його партнера Френка, що викликало негативну реакцію фанатів.

Нагадаємо, на початку року Ніл Дракманн на Youtube-каналі Naughty Dog несподівано заявив, що The Last of Us Part 3 цілком може бути у розробці.