Відкопайте: Microsoft «реанімувала» Skype для бізнесу, бо Teams не впорався

Microsoft продовжила життя Skype for Business Server — тепер на умовах підписки / Depositphotos

Хоча Microsoft нещодавно відправила Skype на пенсію, поки що зарано говорити, що сервіс обміну повідомленнями остаточно пішов у минуле. Дійсно, класичний Skype, що працював через хмару, поступився місцем Microsoft Teams. Але не варто плутати його з Skype for Business Server — локальним рішенням для компаній, яке досі не має повноцінної заміни. Саме тому Microsoft офіційно запустила нову версію — Skype for Business Server Subscription Edition (SE).

Ця новинка приходить на заміну версіям Skype for Business Server 2015 і 2019, підтримка яких завершиться разом із Windows 10 — 14 жовтня 2025 року. Щоби компанії могли продовжити використовувати добре знайомий інструмент, Microsoft впроваджує модель підписки. Вона базується на Modern Lifecycle Policy — політиці, згідно з якою продукт підтримується, поки користувачі регулярно оновлюють систему та конфігурацію.

Важливо знати: нова версія не отримає великих нових функцій. Це радше спосіб продовжити «життя» системи, яка добре працює і яку використовують багато організацій. Адміністраторам ІТ-інфраструктури варто звернути увагу, що SE можна встановити як кумулятивне оновлення на поточні інсталяції версій 2015 або 2019. Microsoft радить оновлюватися якомога швидше, адже після 14 жовтня 2025 року залишиться лише один підтримуваний варіант — SE.

Технічно Skype for Business Server SE дуже схожий на версію 2019: ті самі вимоги, конфігурації та інсталяція. Різниця полягає в назві, номері версії та новій ліцензійній угоді.

Microsoft визнає: не всі організації можуть або хочуть перейти в хмару. Саме тому компанія не закриває повністю локальну версію й дає змогу продовжити роботу тим, хто потребує локального контролю над даними. Хоч Teams і став основною платформою для спілкування, він не підтримує локальні установки. А отже, Skype for Business Server продовжує своє життя — вже в новому форматі SE.

Джерело: neowin