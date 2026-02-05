tradfi
Трейлер "Диявол носить Прада 2" побив "рекорд століття" з 222 млн переглядів за добу

Катерина Левицька

"Диявол носить Прада 2" побив рекорд століття з 222 млн переглядів за добу
Кадри з фільму "Диявол носить Прада 2"

Новий трейлер “Диявол носить Прада 2” став найпопулярнішим в історії 20th Century Studios. Жоден інший фільм студії, заснованої ще у 1935 році, не мав подібних цифр: 222 мільйони за одну добу з усіх платформ.


Нагадаємо, що раніше власний рекорд отримав і тизер “Диявол носить Прада 2”, який вийшов у листопаді. Він став найпопулярнішим для комедійних фільмів, що виходили за останні 15 років з понад 181 млн переглядів за перші 24 години.


“Диявол носить Прада 2” — це сиквел комедійної драми 2006 року режисера Девіда Френкеля, що оповідала про журналістку-початківицю Андреа / Енді (Енн Геттевей), яка пробує себе у світі моди як помічниця жорсткої головної редакторки журналу Runway Міранди Прістлі (Меріл Стріп).

Продовження екранізує книгу “Revenge Wears Prada: The Devil Returns” Лорен Вайсбергер. Стріп та Геттевей повертаються до головних ролей у компанії з іншими вихідцями оригіналу — Емілі Блант (помічниця Емілі) та Стенлі Туччі (кмітлива права рука Міранди Найджел).

Сюжет знову відбуватиметься у світі моди, але перенесеться з Нью-Йорка до Мілана. Енді приєднується до Runway як редакторка рубрик і має певну владу над колишньою керівницею-тиранкою. Що далі? Навряд давнім фанам знадобиться якась унікальна історія — достатньо буде Міранди в Dior та сонцезахисних окулярах на авто із власним водієм. 

Серед інших цікавих облич фільму “Диявол носить Прада 2”: Кеннет Брана в ролі нового хлопця Прістлі, Джастін Теру (містер Хауз з “Фолауту”), Бі Джей Новак (“Офіс”), Люсі Лью, Полін Шаламе та всюдисуща Сідні Свіні. Леді Гага з’явиться в епізодичній ролі.

5 корисних tech-подарунків на День святого Валентина
Міць титана: у Алло з'явилась серія смартфонів REDMI Note 15. Вони стійкі до падінь та довго тримають заряд

Світовий реліз запланований на 1 травня 2026 року, в Україні — 30 квітня.

Трейлер (українською)

Трейлер (оригінал)

