Трейлер "Диявол носить Прада 2" побив "рекорд століття" з 222 млн переглядів за добу

Кадри з фільму "Диявол носить Прада 2"

Новий трейлер “Диявол носить Прада 2” став найпопулярнішим в історії 20th Century Studios. Жоден інший фільм студії, заснованої ще у 1935 році, не мав подібних цифр: 222 мільйони за одну добу з усіх платформ.





222,000,000 trailer views in 24hrs? Groundbreaking. Literally. Thank you for making The Devil Wears Prada 2 the most viewed 20th Century Studios trailer of all time. pic.twitter.com/aa1n8gPiE8 — 20th Century Studios (@20thcentury) February 4, 2026

Нагадаємо, що раніше власний рекорд отримав і тизер “Диявол носить Прада 2”, який вийшов у листопаді. Він став найпопулярнішим для комедійних фільмів, що виходили за останні 15 років з понад 181 млн переглядів за перші 24 години.





“Диявол носить Прада 2” — це сиквел комедійної драми 2006 року режисера Девіда Френкеля, що оповідала про журналістку-початківицю Андреа / Енді (Енн Геттевей), яка пробує себе у світі моди як помічниця жорсткої головної редакторки журналу Runway Міранди Прістлі (Меріл Стріп).

Продовження екранізує книгу “Revenge Wears Prada: The Devil Returns” Лорен Вайсбергер. Стріп та Геттевей повертаються до головних ролей у компанії з іншими вихідцями оригіналу — Емілі Блант (помічниця Емілі) та Стенлі Туччі (кмітлива права рука Міранди Найджел).

Сюжет знову відбуватиметься у світі моди, але перенесеться з Нью-Йорка до Мілана. Енді приєднується до Runway як редакторка рубрик і має певну владу над колишньою керівницею-тиранкою. Що далі? Навряд давнім фанам знадобиться якась унікальна історія — достатньо буде Міранди в Dior та сонцезахисних окулярах на авто із власним водієм.

Серед інших цікавих облич фільму “Диявол носить Прада 2”: Кеннет Брана в ролі нового хлопця Прістлі, Джастін Теру (містер Хауз з “Фолауту”), Бі Джей Новак (“Офіс”), Люсі Лью, Полін Шаламе та всюдисуща Сідні Свіні. Леді Гага з’явиться в епізодичній ролі.

Світовий реліз запланований на 1 травня 2026 року, в Україні — 30 квітня.

Трейлер (українською)

Трейлер (оригінал)