Динозаври полюють на Адама Драйвера та його супутницю у трейлері фантастичного фільму «65» – продюсер Сем Реймі, прем’єра 10 березня

Думка про те, що сучасний світ буде захоплений генетично модифікованими динозаврами, викликає тривогу, але й скепсис: зрештою, це лише тварини, котрі не пристосовані для виживання на планеті, якою вона є зараз.

Ситуація у майбутньому фантастичному трилерi Sony під назвою «65» від режисерів Скотта Бека, Брайана Вудса і Сема Реймі як продюсера, зворотна – сюжет кидає людей з далекого майбутнього у доісторичне минуле і не залишає їм нічого, крім власного розуму та деякої кількості обладнання для боротьби з тиранозаврами.

«65» розповідає історію пілота Міллса (Адам Драйвер) та його пасажирки Коа (Аріана Грінблатт), котрі борються за виживання на планеті, що на перший погляд здається чужою. Після зіткнення їхнього космічного корабля з астероїдом, екіпаж змушений здійснити аварійну посадку. Незважаючи на передові технології та знання про міжпланетний простір, астронавти не мають чіткого уявлення про те, де вони знаходяться.

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Міллс і Коа починають досліджувати дивну нову планету з її густими лісами і напрочуд придатним для дихання повітрям. Але в міру того, як хижі динозаври починають винюхувати людей, їм стає ясно, що вони якимось чином опинилися на Землі 65 млн. років тому.

Кмітливі глядачі вже помітили у трейлері «65» невідповідність природи та вигляду тварин щодо часу, у якому розвиватиметься сюжет. Але швидше за все успіх фільму визначатиметься не цим, а насиченістю сюжету за умови сеттингу з такою обмеженою кількістю дійових осіб. Прем’єру стрічки у кінотеатрах призначено на 10 березня 2023 року.

Компанію SpaceX також бентежать динозаври та метеорити – настільки, що вона згадує ці фактори у гарантійній угоді Starlink.

Джерело: The Verge