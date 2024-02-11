Директорка AMD Ліза Су стала мільярдеркою на тлі продажів процесорів для ШІ

Оскільки ціна акцій AMD перевищила позначку в $170, капітал генерального директора компанії Лізи Су збільшився до понад $1 млрд, повідомляє Forbes. Вона стала 26-ю жінкою в США, яка стала мільярдеркою, що заробила статки власними силами. Попри те, що штучний інтелект зробив Су досить багатою, їй ще потрібно багато чого зробити, перш ніж досягти рівня доходів головного суперника, Дженсена Хуанга з NVIDIA.

За оцінками видання, чистий капітал Лізи Су дорівнює $1,1 млрд – три чверті цієї суми становлять акції AMD кількістю близько чотирьох мільйонів загальною вартістю приблизно $700 млн. Ціна акцій AMD б’є рекорди з січня: спочатку вона досягнула нового 52-тижневого максимуму, потім побивши попередній рекорд у $164,46 листопаду 2021 року та досягає максимуму в $184,92. Оскільки з 2016 року Ліза Су продала акції приблизно на $400 млн, її статки становлять мінімум $1,1 млрд. Як генеральний директор AMD, Су отримує зарплату готівкою та акціями.

Ліза Су стала генеральним директором AMD у 2014 році, коли ходили чутки про те, що компанія майже збанкрутувала. Їй платили нижчу зарплату, ніж колишньому CEO Рорі Ріду – щоб компенсувати це, їй платили акціями, які до 2016 року коливалися від $2 до $4. У перший рік Су отримала занадто багато акцій, що призвело до скасування винагороди в розмірі 1,76 мільйона акцій.

Оскільки її заробітна платня залишається головним чином прив’язаною до показників акцій AMD, Ліза Су мала значний стимул підвищити ціну акцій. Вона перевернула компанію завдяки процесорній архітектурі Zen, яка призвела до рекордних доходів від процесорів і до зростання частки ринку AMD. Ринкова капіталізація AMD вперше перевищила капіталізацію Intel після придбання Xilinx, яка надає технологію, вирішальну для амбіцій AMD щодо ШІ.

Ліза Су, ймовірно, «коштує» значно більше, ніж просто $1,1 млрд. Генеральний директор, ймовірно, має інші інвестиції та активи, які збільшують її чистий капітал. Вона була членом правління таких компаній, як Cisco, під час роботи в AMD. Незрозуміло точно, коли Су стала мільярдеркою, але на цей час вона точно нею є, принаймні через свої капітали від AMD.

Бути мільярдером чудово, бути мультимільярдером – ще краще, і саме в такій ситуації опинився генеральний директор NVIDIA Дженсен Хуанг. У листопаді минулого року його статки становили трохи понад $40 млрд, зараз вони зросли до $60 млрд. Як і Су, Хуанг володіє великою кількістю акцій компанії, якою він керує. Набагато більший капітал Хуанга, пояснюється його перебуванням у NVIDIA з моменту її заснування та процвітанням компанії більшість часу.