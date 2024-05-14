«Дюна: Пророцтво» — майбутній серіал про жіночий орден Бене Ґессерит залучив суперзірку з Боллівуду на роль сестри Франчески

Спіноф фільмів «Дюна» екранізує роман Браяна Герберта і Кевіна Джея Андерсона «Орден сестер Дюни».

За даними Variety, індійська суперзірка Табу («Життя Пі») зіграє у серіалі сестру Франческу, яку описують як сильного, розумного та привабливого персонажа:

«Колись Франческа була великою любов’ю імператора, але її повернення до палацу погіршує баланс сил у столиці».

Табу — одна з найвідоміших акторок Боллівуду, яка двічі отримувала Національну кінопремію за найкращу жіночу роль.

У 2019 році серіал, який екранізує роман Браяна Герберта і Кевіна Джея Андерсона «Орден сестер Дюни», був заявлений під назвою «Дюна: Сестринство», а згодом назву оновили на «Дюна: Пророцтво». Згідно з синопсисом, його дія розгортається у великому всесвіті «Дюни», створеному Френком Гербертом, за 10 000 років до вознесіння Пола Атріда, та розповідає про двох сестер Харконнен, які борються з силами, що загрожують майбутньому людства, і засновують легендарну секту, відому під назвою Бене Ґессерит.

У фільмах Дені Вільньова Бене Ґессерит зображені як група могутніх жінок, які таємно правлять, використовуючи Голос, щоб впливати на волю інших. З дитинства їх навчають контролювати кожну функцію свого тіла, вони також мають покращені бойові навички та розвинене фізіологічне сприйняття.

В «Дюна: Пророцтво» також зіграють Емілі Вотсон, Олівія Вільямс, Тревіс Фіммел (який втілить роль головного лиходія), Джоді Мей, Марк Стронг, Сара-Софі Буссніна, Джош Хьюстон, Хлоя Ліа, Джейд Анука, Фейліанн Каннінгем, Едвард Девіс, Іфа Гайндс, Кріс Мейсон і Шалом Бруне-Франклін.

Серіал пройшов тривалий шлях до екранізації, який включав численні зміни шоураннерів і творче перезавантаження: в листопаді 2022 року Даян Адему-Джон припинила роботу як співавторка серіалу, але залишилась на посаді виконавчої продюсерки, а у 2023 році з проєкту пішли режисер Юган Ренк (серіал «Чорнобиль») та виконавиця однієї з головних ролей, акторка Ширлі Гендерсон.

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Наразі у ролі виконавчого продюсера та шоуранера виступає Елісон Шапкер. Анна Ферстер також стала виконавчим продюсером і режисером кількох епізодів, включно з першим. Серіал створений спільно стримінговим сервісом Max і Legendary Television (Legendary також продюсує франшизу фільму).

Перший фільм «Дюна» від Дені Вільньова дебютував у 2021 році, а друга частина вийшла у березні 2024-го і досі утримує звання найкасовішого фільму року. Разом вони заробили в прокаті понад $1,1 млрд — третя «Дюна» наразі у розробці.