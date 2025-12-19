"Дивні дива" змусили Apple оновити графік виходу серіалу "Плюрибус" — фінал вийде раніше

Netflix / Apple TV

“Плюрибус”, який став найпопулярнішим серіалом в історії Apple TV, стартує з фінальним епізодом раніше — аби уникнути “зіткнень” з “Дивними дивами” від Netflix.

Обидва мали випустити нові епізоди на Різдво, але Apple вирішила поступитись святковою датою і перенесла новий епізод “Плюрибусу” на 24 грудня. “Дивні дива” зберегли за собою 25 грудня, як дату для випуску другого тому п’ятого сезону В Україні кожне з шоу вийде на день пізніше, відповідно 25 і 26 грудня. Слід зазначити, що Apple TV не вперше оновлює розклад свого нового науково-фантастичного шоу: раніше дати змінювали в листопаді, аби не стикатись з Днем подяки та Чорною п’ятницею.

Серіал “Плюрибус” оповідає про авторку любовних романів Керол Стурку (Рей Сігорн), яка виявляє, що має імунітет до дивного “вірусу єдності та щастя”, що атакував світ. Вона пробує вийти на зв’язок із залишком “здорових” людей і розслідувати, як цей вірус потрапив на Землю, та як від нього позбавитись.

Серед решти акторського складу з’являється Кароліна Вайдра в ролі Зосі, супроводжуючої Керол, а також Карлос-Мануель Весга в ролі Манусоса, який також має імунітет. Шоуранером виступив Вінс Ґілліґан, що створив хітовий серіал “Пуститися берега”. Він раніше визначив “Плюрибус”, як наймасштабніший зі своїх проєктів, тож не дивно, що шоу зібрало гігантську, за мірками Apple TV, аудиторію та майже ідеальні оцінки. Згідно Сігорн, наразі триває активна робота над написанням сценарію другого сезону.

Щодо “Дивних див”, то п’ятий сезон, що виходить в трьох частинах, стане фінальним для шоу і нарешті завершить історію протистояння жителів Гокінсу та Векни. Останній епізод чекаємо в ніч з 31 грудня на 1 січня.

Джерело: Games Radar