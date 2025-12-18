Великий спойлер до серіалу "Плюрибус" випадково зберегли на знімках в Google Earth

Новини Кіно 18.12.2025 comment views icon

Google Earth випадково зберіг великий спойлер до серіалу "Плюрибус" від Apple TV
В програмі Google Earth із супутниковими знімками Землі заховали великий спойлер до останніх епізодів серіалу “Плюрибус” (Єдина) від Apple TV.

Якщо ви вже подивились 7 епізод, то, ймовірно, здогадались про що йде мова. В іншому випадку — радимо пропустити цей матеріал, аби уникнути спойлерів.

Одна з основних локацій серіалу “Плюрибус” — це дім, в якому живе Керол і з якого відкривається дивовижний вид на Альбукерке. Однак його не орендували для шоу, як могли подумати деякі глядачі, а побудували як декорації. Попри це, дім можна знайти в окремому розділі Google Earth з “історичними зображеннями”.

Якщо обрати серпень 2023 року —  можна побачити процес зведення декорацій (в травні їх ще не було); тоді як коригування дати ще на рік вперед демонструє завершену побудову. Там і заховались спойлери: зокрема кам’яні плити, що покривають могилу Гелен і великий напис “come back”, яким Керол закликала Зосю повернутись наприкінці сьомого епізоду.

Якщо придивитись ще уважніше, то можна помітити щось схоже на дрон для доставки, який застряг на вуличному ліхтарі в одному з епізодів. Хоча, можливо, тут вже розігралася наша уява. Зазначимо, що першим спойлери в Google Earth помітило видання 9to5mac.

“Плюрибус” — це новий науково-фантастичний серіал Apple TV, який оповідає про загадковий “вірус єднання та щастя”, який атакував людей. Письменниця Керол Стурка (Рей Сігорн) стала однією з обмеженої кількості тих, хто має імунітет до “хвороби” і намагається розібратися з тим, що сталося насправді, і як зрештою врятувати світ. Творцем шоу виступив автор хітового “Пуститися берега” Вінс Ґілліґан. Ймовірно, це слугувало поштовхом до того, що “Плюрибус” став найпопулярнішим серіалом в історії Apple TV.

Відсьогодні на платформі доступні до перегляду вісім епізодів “Плюрибусу”, дев’ятий і фінальний — вийде наступного тижня. Другий сезон вже у розробці: зі слів, Сігорн, в кімнаті сценаристів розпочалась активна робота.

