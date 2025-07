Перші кадри Sci-Fi серіалу Pluribus від творця «Пуститися берега». Реліз — 7 листопада на Apple TV+

Якщо вам замало наукової фантастики на сучасному телебаченні, то Apple TV+, схоже, налаштована виправити цю прикру помилку — з другим за місяць анонсом після тизеру «Нейроманта».

Подробиць щодо серіалу Pluribus поки мало — відомо, що це науково-фантастичний трилер про «найнещаснішу людину на Землі, яка має врятувати світ від… щастя». Шоуранером виступає автор хітового «Пуститися берега» Вінс Ґілліґан, який залучив на головну роль Рей Сігорн (Кім Векслер у «Краще подзвоніть Солу»). Серед решти акторського складу: Кароліна Видра, Карлос-Мануель Весга та Самба Шутте.

Короткий тизер Тизер був видалний з офіційного каналу стримінгу з невідомих причин, тому додаємо відео з просторів інтернету, опублікований Apple, показує тюремну наглядачку, яка облизує пончики. Власне, це й все.

First teaser for 'PLURIBUS', the next series from 'Breaking Bad' creator Vince Gilligan

Releasing November 7 on Apple TV+

Rhea Seehorn will star as the lead

Psychological sci-fi series

