Перші кадри Sci-Fi серіалу Pluribus від творця «Пуститися берега». Реліз — 7 листопада на Apple TV+

Кадр з нині видаленого тизеру серіалу Pluribus / Apple TV+

Якщо вам замало наукової фантастики на сучасному телебаченні, то Apple TV+, схоже, налаштована виправити цю прикру помилку — з другим за місяць анонсом після тизеру «Нейроманта».

Подробиць щодо серіалу Pluribus поки мало — відомо, що це науково-фантастичний трилер про «найнещаснішу людину на Землі, яка має врятувати світ від… щастя». Шоуранером виступає автор хітового «Пуститися берега» Вінс Ґілліґан, який залучив на головну роль Рей Сігорн (Кім Векслер у «Краще подзвоніть Солу»). Серед решти акторського складу: Кароліна Видра, Карлос-Мануель Весга та Самба Шутте.

Короткий тизер Тизер був видалний з офіційного каналу стримінгу з невідомих причин, тому додаємо відео з просторів інтернету, опублікований Apple, показує тюремну наглядачку, яка облизує пончики. Власне, це й все.

First teaser for ‘PLURIBUS’, the next series from ‘Breaking Bad’ creator Vince Gilligan ▪️ Releasing November 7 on Apple TV+

▪️ Rhea Seehorn will star as the lead

▪️ Psychological sci-fi series pic.twitter.com/xU6mytMrwO — ScreenTime (@screentime) July 25, 2025

З хороших новин те, що трейлер нам покажуть найближчими місяцями, оскільки реліз відбудеться вже 7 листопада.

Нагадаємо, що новини про новий проєкт Ґілліґана для Apple TV+ вперше з’явилися ще у 2022 році. На той час Deadline повідомляв, що стримінг замовив одразу два сезони, а сам серіал стане продовженням «Пуститися берега» (однак це не так).

Сподіваємось, що Pluribus стане черговим хітом у великій Sci-Fi колекції Apple, де вже відзначились «Таємниця бункера», «Розрив» та «Вбивцебот» (усі подовжені на подальші сезони). Наразі на стримінгу транслюється третій сезон «Фундації», який критики охрестили як космічну «Гру престолів», а вже з 22 серпня стартує продовження інопланетного трилеру «Вторгнення». Вищезгаданий «Нейромант» за кіберпанковим романом Вільяма Гібсона наразі перебуває у розробці.

Джерело: 9to5mac, Deadline