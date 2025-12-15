Краще "Розриву" і "Теда Лассо": серіал "Плюрибус" став найпопулярнішим в історії Apple TV

Плюрибус / Apple TV

Серіал “Плюрибус” (Єдина) обійшов “Теда Лассо” та “Розрив” як найпопулярніше шоу в історії Apple TV — схоже, недарма автор “Пуститися берега” Вінс Ґілліґан аж настільки розхвалював своє нове творіння.

Оголошення про рекорд зробили в типовому для “Плюрибусу” стилі зі сценою з останнього епізоду, де головна героїня запалює феєрверк у своєму порожньому районі, та підписом “Це офіційно, Керол”.

В центрі сюжету перебуває письменниця Керол Стурка (Рей Сігорн), яка раптово виявляє, що є чи не єдиною людиною у світі, яку не вразив “вірус щастя”. Оточення всіма силами намагається догодити жінці й викликати посмішку на її обличчі, але та своєю чергою кидає всі сили на розслідування того, як позбавити Землю від цієї таємничої хвороби.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Перший сезон “Плюрибусу” завершиться 26 грудня, наразі для перегляду на Apple TV доступні сім епізодів з загалом дев’яти — на жаль, без української озвучки, як і решта популярних шоу стримінга. Другий сезон перебуває у розробці, хоча Ґілліґан натякав, що не проти розширити історію, якщо з’явиться гарна ідея.

Наразі в серіалу майже ідеальні 98% рейтингу від критиків та сумнівні 68% від глядачів Rotten Tomatoes. З мінусів тут те, що доведеться повірити Apple на слово, бо кількісних доказів популярності компанія не надала. З іншого боку, “Плюрибус” зі старту побив рекорд запуску для драматичних шоу на платформі й активно розкручувався як найкращий проєкт Ґілліґана, що мало стати потужним сигналом, принаймні для фанів “Пуститися берега” та “Краще подзвоніть Солу”.