Новини Кіно 15.12.2025 comment views icon

Краще "Розриву" і "Теда Лассо": серіал "Плюрибус" став найпопулярнішим в історії Apple TV

author avatar

Катерина Даньшина

Редактор новин

Серіал "Плюрибус" Вінса Ґілліґана став найпопулярнішим в історії Apple TV
Плюрибус / Apple TV

Серіал “Плюрибус” (Єдина) обійшов “Теда Лассо” та “Розрив” як найпопулярніше шоу в історії Apple TV — схоже, недарма автор “Пуститися берега” Вінс Ґілліґан аж настільки розхвалював своє нове творіння.

Оголошення про рекорд зробили в типовому для “Плюрибусу” стилі зі сценою з останнього епізоду, де головна героїня запалює феєрверк у своєму порожньому районі, та підписом “Це офіційно, Керол”.

В центрі сюжету перебуває письменниця Керол Стурка (Рей Сігорн), яка раптово виявляє, що є чи не єдиною людиною у світі, яку не вразив “вірус щастя”. Оточення всіма силами намагається догодити жінці й викликати посмішку на її обличчі, але та своєю чергою кидає всі сили на розслідування того, як позбавити Землю від цієї таємничої хвороби.

Перший сезон “Плюрибусу” завершиться 26 грудня, наразі для перегляду на Apple TV доступні сім епізодів з загалом дев’яти — на жаль, без української озвучки, як і решта популярних шоу стримінга. Другий сезон перебуває у розробці, хоча Ґілліґан натякав, що не проти розширити історію, якщо з’явиться гарна ідея. 

Наразі в серіалу майже ідеальні 98% рейтингу від критиків та сумнівні 68% від глядачів Rotten Tomatoes. З мінусів тут те, що доведеться повірити Apple на слово, бо кількісних доказів популярності компанія не надала. З іншого боку, “Плюрибус” зі старту побив рекорд запуску для драматичних шоу на платформі й активно розкручувався як найкращий проєкт Ґілліґана, що мало стати потужним сигналом, принаймні для фанів “Пуститися берега” та “Краще подзвоніть Солу”.

Спецпроєкти
Конфіденційність, промотарифи та інше. Як Bitomat робить крипту доступною через біткойн-банкомати
WhiteBIT відзначає 7 років та презентує W Group – глобальну фінтех-екосистему з капіталізацією $38,9 млрд

Творець “Пуститися берега” розповів, як склалась доля персонажів після завершення шоу

Популярні новини

arrow left
arrow right
Світ збожеволів від щастя: вийшов трейлер Sci-Fi серіалу "Плюрибус" від творця "Пуститися берега"
Акторка Цірі планувала піти з "Відьмака" після заміни Генрі Кавілла: "Він той Ґеральт, з яким я виросла"
З тим самим гумором і жорстокістю: серіал "Хлопаки" анонсував власну відеогру
Перший погляд на 5-й сезон серіалу "Хлопаки": Хоумлендер милується Землею у вогні
Елла Пернелл з серіалу "Фолаут" відповіла, чи можливий роман між Люсі та Гулем
Творець Breaking Bad про новий сезон: "Я краще розчарую людей, аніж годуватиму лайном"
"Канон — це те, що відбувається в шоу": творці "Фолаут" пояснили, чому в 2 сезоні не буде фіналу "в стилі New Vegas”
Творець "Пуститися берега" зомлів на сцені вбивства з Гусом Фрінгом, хоча сам її вигадав
Новий Ґеральт не допоміг: перегляди "Відьмака" впали на 50%
Amazon Prime Video подивиться серіал за вас — ШІ на стрімінгу створюватиме відеорезюме для швидкого перегляду
"Дивні дива" отримають початок у стилі "Месники: Завершення": "Раніше вони перемагали будь-яке зло, але не зараз"
Серіал "Воно: Ласкаво просимо в Деррі" увійшов до трійки найкращих прем'єр HBO Max
Нова "Гра в кальмара" з Кейт Бланшетт — відомо дату початку зйомок і деталі сюжету
Серіал Netflix "точно передбачив" російську ядерну торпеду "Посейдон" — за два тижні до випробувань
За 100 років до "Гри престолів": вийшов фінальний трейлер серіалу "Лицар сімох королівств", реліз — 18 січня
Творець "Пуститися берега" каже, що йому набридло писати про поганих хлопців: "Забагато людей наслідують Волтера Вайта"
Конкурент "Ножів наголо": вийшов детектив "Вбивство перед вечірньою" з рейтингом 88%
"V означає Вендетта" отримає серіал від Джеймса Ганна через 20 років після фільму
Amazon замовила одразу два сезони для серіалу God of War — перші епізоди зніме режисер "Сьогуна" та "Хлопаків"
Фінал "Дивних див" покаже "найжорстокішу" смерть в історії шоу
Фінал серіалу "Дивні дива" триватиме 2 години і розкриє "суть Навивороту" — творці надихались завершенням "Клану Сопрано"
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати