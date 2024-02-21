Дивовижно! Apple подвоїла обіцяний строк служби батарей iPhone 15 без будь-яких програмних чи апаратних змін

Apple оновила інформацію про термін служби батареї iPhone 15. Компанія заявила, що її останні моделі iPhone можуть зберігати 80% початкової зарядної місткості після 1000 циклів, що вдвічі перевищує попередню оцінку компанії. При цьому досягти такого результату вдалося без будь-яких оновлень апаратного чи програмного забезпечення. Не випадково ця зміна відбулася напередодні майбутніх змін до постанов ЄС, які регулюватимуть питання довговічності батареї телефонів.

До цього дня в онлайн-документах підтримки Apple говорилося, що батареї iPhone зберігають 80% початкової повної місткості після 500 циклів. Але після того, як компанія повторно протестувала довгострокову працездатність акумулятора своїх смартфонів 2023 року — iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro та iPhone 15 Pro Max — вона виявила, що вони можуть зберігати 80% місткості після принаймні 1000 циклів.

Apple стверджує, що тестування включало заряджання та розрядження акумуляторів 1000 разів за певних умов і набору тестів, що відображають звичайне використання. Що стосується того, як оцінка довговічності подвоїлася без будь-яких фізичних чи програмних змін, компанія пояснює це постійним вдосконаленням компонентів акумулятора та управління живленням iOS.

Для старих iPhone (випущених до 2023 року) початкова оцінка збереження 80% й надалі залишається актуальною для 500 циклів. Водночас Apple заявила, що вивчає, чи потрібно оновлювати оцінки старих моделей.

Починаючи з червня 2025 року, виробники смартфонів та планшетів, які ведуть бізнес в ЄС, будуть присвоювати пристроям оцінку (від A до G), що вказує на їх енергоефективність, довговічність батареї, захист від пилу та води та стійкість до випадкових падінь. Частина класу довговічності батареї вимагає збереження 80% початкової місткості після щонайменше 800 циклів заряджання. Це допомагає пояснити, чому Apple почала повторно перевіряти довгострокову працездатність своїх пристроїв.

Для ідеального терміну служби батареї Apple рекомендує зберігати телефон при температурі від 17 до 22 градусів за Цельсієм, коли це можливо. Також слід уникати заряджання або перебування телефону у жаркому середовищі (35 градусів або вище), намагатись уникати впливу прямого сонця. Крім того, якщо ви довго зберігаєте старий iPhone, краще залишити його наполовину зарядженим.

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Джерело: Engadget

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