$1 мільйон за серію: Зендая отримає вдвічі більший гонорар за роботу у серіалі HBO «Ейфорія»

Голлівудська акторка Зендая, яка грає Ру Беннетт в «Ейфорії», оновила умови угоди з HBO і тепер отримуватиме $1 мільйон за кожен новий епізод серіалу.

Драматичний серіал Сема Левінсона «Ейфорія», що вийшов на HBO у 2019 році отримав високі перегляди, визнання критиків та кілька премій «Еммі» й «Золотого глобусу». У центрі сюжету — група старшокласників, їхні дружні, романтичні та сексуальні стосунки, пошуки своєї ідентичності та проблеми з наркотиками. Другий сезон вийшов у січні 2022 року (у середньому кожен епізод переглядали 19,5 млн глядачів), і одразу ж серіал подовжили на третій.

Головна зірка серіалу — американська акторка та співачка Зендая, яка починала свою кар’єру як модель та дублерка, а відомою стала завдяки ролям у фільмах «Людина-павук» та мюзиклі «Найвеличніший шоумен». Поява у телевізійному серіалі «Ейфорія» принесла акторці кілька премій «Еммі» та зробила її іконою для покоління Z в Америці. Зендая може стати найбільш високооплачуваною акторкою на телебаченні — відповідно до попередніх умов угоди вона отримувала по $500 тисяч за епізод, а нині суму збільшать удвічі.

Серед інших акторів, які досягли або перетнули позначку в мільйон доларів за епізод: Кевін Костнер, Джон Кразінські, Майкл Кітон, Гаррісон Форд та Гелен Міррен. Костнер заробляє близько $1,2 млн за одну серію «Єллоустоуну», а Кразінські — $2 млн за кожен епізод серіалу «Джек Раян».

Джерело: Puck News