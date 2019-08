Рецензия на сериал Euphoria / «Эйфория»

У каждого уважающего себя канала и стримингового сервиса должен быть собственный сериал о школьниках поколения Z. Дети, рожденные в начале 2000-х, уже выросли, и нужно рассказать окружающим, чем они отличаются и чем похожи на остальных жителей планеты Земля. Тон здесь задает Netflix, собравший под своей крышей сразу несколько подобных проектов с достаточно провокативным содержанием – 13 Reasons Why, Sex Education, How to Sell Drugs Online (Fast), Trinkets и т.д. Старичок HBO (а каналу в этом году исполняется 47 лет!) со своей Euphoria – в роли догоняющего, зато у них есть Зендая, Хантер Шафер и картинка в духе Николаса Виндинга Рефна.

Euphoria / «Эйфория» Жанр молодежная драма

Создатель Сэм Левинсон

В ролях Зендая (Ру Беннет), Хантер Шафер (Джулс Вон), Джейкоб Элорди (Нейт Джейкобс), Алекса Деми (Мэдди Перес), Элджи Смит (Крис Маккей), Сидни Суини (Кэсси Говард), Барби Феррейра (Кэтрин «Кэт» Эрнандес), Эрик Дэйн (Кал Джейкобс) и др.

Канал HBO

Год выпуска 2019

Серий 8

Сайты IMDb

Euphoria рассказывает историю живущей в небольшом американском городке семнадцатилетней Ру Беннет и ее одноклассников, исследующих мир секса, алкоголя и наркотиков. По большому счету, Euphoria – это 13 Reasons Why + Sex Education + How to Sell Drugs Online (Fast) в одном флаконе. Интересно, что на самом деле Euphoria от HBO – это ремейк одноименного израильского сериала 2012 г., который появился намного раньше названных выше проектов Netflix.

Ру Беннет возвращается домой после реабилитации. У девушки серьезные проблемы с наркотиками, но после лечения она и не планирует завязывать и в первую очередь отправляется к своему дилеру. Ру изобретательно убивает себя, пока не встречается с новенькой девушкой, переехавшей в их городок – Джулс. Очень быстро у Ру появляется новая зависимость, зависимость от Джулс.

У Джулс собственные тараканы в голове – девушка зависима от секса. Она ищет случайных партнеров с помощью специального приложения, пытаясь доказать себе и всему миру, что она настоящая женщина. Естественно, Джулс частенько попадает в не самые приятные ситуации.

У подруг Ру и Джулс тоже не все в порядке. Кэт стесняется собственной полноты… пока не открывает для себя PornoHub и тот факт, что толстушки тоже могут быть привлекательны и желанны. Мэдди любит и ненавидит своего парня Нейта, который подвержен приступам гнева и порой бывает жесток. Кэсси влюблена в Криса, но страдает из-за нескольких непристойных роликов с ее участием, попавших в Сеть. Крис… Ну, вы уже поняли, у всех школьников есть проблемы, и когда клубок взаимных претензий, связей, любви и ненависти начинает закручиваться, ни к чему хорошему это не приводит. Среди всего этого хаоса, кажется, только Ру обретает покой, но насколько стабильно ее состояние? Насколько ее зависимость от Джулс сильнее наркотической?

В Euphoria достаточно провокативного контента. Секс несовершеннолетних со взрослыми, жестокость, наркотики, проблемы сексуальной идентификации и т.д. С другой стороны, в последнее время вышло столько сериалов и фильмов на молодежную тематику, что Euphoria вряд ли расскажет и покажет вам что-то новое. И да, если у вас есть проблемы с восприятием небинарной сексуальной ориентации, вам, вероятно, не стоит смотреть этот сериал.

Главное достоинство Euphoria – актерский ансамбль и подбор исполнителей на главные роли. Зендая (The Greatest Showman, Spider-Man: Far From Home, Spider-Man: Homecoming) уже доказала, что умеет играть, в том числе и достаточно серьезные роли, ее работа в Euphoria только закрепила за девушкой звание одной из самых многообещающих актрис нового поколения. А вот Хантер Шафер – это настоящее открытие сериала. Для Хантер, популярной модели и ЛГБТ-активистки, это первая роль в кино, и ее работа действительно впечатляет. От того, насколько девушки вжились в свои роли, буквально мурашки по коже. Плюс, между ними действительно присутствует какая-то особая химия.

Кроме того, хочется обратить внимание на Барби Феррейру, исполняющую роль Кэт Эрнандес. Барби – модель «плюс сайз», снимавшаяся для Aerie, Adidas, Asos, Forever 21, H&M и т.д., и она совершенно не стесняется своих форм и доказывает, что девушки, не отвечающие общепринятым стандартам красоты, тоже могут быть сексуальны.

В оригинальном израильском сериале практически не было взрослых, а если они и появлялись, то только в таких ракурсах, в которых не было видно лиц. В американской версии Euphoria есть несколько взрослых персонажей, но в большинстве случаев они играют второстепенную роль, кроме разве что героя Эрика Дэйна.

Второй большой плюс сериала – впечатляющая работа художников-постановщиков и оператора. Картинка в Euphoria порой очень напоминает работы Николаса Виндинга Рефна (The Neon Demon, Too Old to Die Young) – она яркая, перенасыщена неоном, цветовыми контрастами и очень психоделическая. Кроме того, постановка некоторых эпизодов, той же вечеринки или ярмарки, радует интересными операторскими решениями – плавными переходами между сценами, имитирующими съемку одной камерой, переключением между героями, пересекающимися друг с другом, просто красивыми планами. Некоторые сцены буквально хочется порезать на отдельные кадры и использовать их в качестве постеров для декорации интерьеров.

В Euphoria хватает эротических сцен, но по необъяснимой причине создатель шоу Сэм Левинсон (Another Happy Day, Assassination Nation) одержим каким-то маниакальным пристрастием к мужскому эксгибиционизму. Если женщины в сериале практически никогда не раздеваются полностью, то от количества мужских половых членов буквально рябит в глазах. Да, скажем, тема с «дикпиками» обыграна здесь хорошо, но в целом градус эксгибиционизма можно было бы и снизить.

Еще до окончания первого сезона, а последняя серия Euphoria выйдет 4 августа, сериал был продлен на следующий год. Да, возможно, после 13 Reasons Why, Sex Education и How to Sell Drugs Online (Fast) шоу от HBO не выглядит каким-то откровением, но отличные актерские работы, впечатляющая визуальная часть и шикарный саундтрек обращают на себя внимание. Если вы хотите понять «Поколение смартфонов» и чем они похожи и/или непохожи на вас – посмотрите этот сериал. Хотя бы ради Зендаи и Хантер Шафер, они действительно настолько хороши.