Ексінженера Samsung посадили на 6 років за злив чутливої OLED-технології Китаю

Колишній інженер Samsung порушив Закон про запобігання недобросовісній конкуренції та захист комерційної таємниці. Слідством було встановлено, що він продавав технологічні розробки Samsung китайським компаніям між 2018 і 2020 роками.

Колишній дослідник був перед судом, але був випущений під заставу, оскільки термін його арешту закінчився в березні. Проте потім його знову взяли під варту, а в минулий четвер засудили. Суддя Ха Санг Дже заявив, що осіб, які намагаються вкрасти передові технології країни, слід суворо карати. Обвинуваченого засудили до 6 років у в’язниці.

«Обвинувачена сторона неправильно використовувала технологію, у розробку якої компанія інвестувала великі суми грошей протягом тривалого часу, що заслуговує на осуд. Суворе покарання необхідне для захисту передових технологій країни. Не було наведено жодних обставин, які були б достатньо обґрунтованими, щоб взяти до уваги для призупинення вироку обвинуваченій стороні».

У жовтні минулого року колишньому співробітнику Samsung було висунуто звинувачення у незаконному отриманні оптичних систем для технології ELA (excimer laser annealing). Ця технологія використовується у виробництві OLED-панелей Samsung, а також в інших рішеннях. Після відставки колишній інженер заснував компанію, що займається виробництвом дисплеїв, з операційною базою в Південній Кореї та Китаї, з наміром контрабандою вивозити OLED-технологію з їхньої компанії та продавати її конкурентам. Вартість цих технологій оцінюють приблизно у $25 млн.

Окрім колишнього співробітника, у серпні 2020 року було висунуто звинувачення п’ятьом особам, які вступили в змову з обвинуваченими. Троє з п’яти працювали в Samsung і були засуджені до 2-3 років ув’язнення, а решта двоє отримали умовні терміни.

Джерело: wccftech

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