Рано поховали: лінійка Samsung Galaxy Z TriFold відродиться у 2-му поколінні, — інсайдери

Андрій Шадрін

Samsung Galaxy Trifold / Photo: 9to5google.com

Samsung готує нове покоління експериментальних смартфонів зі складними дисплеями. За даними інсайдера з платформи Naver, компанія працює одразу над двома новими форм-факторами — наступником TriFold і slidable-пристроєм.


Йдеться про продовження лінійки Galaxy Z TriFold, яку компанія фактично згорнула після короткого життєвого циклу. Модель дебютувала в Південній Кореї у грудні, а вже в січні з’явилася у США, однак незабаром була знята з виробництва. Серед причин називали складність конструкції та виробництва. За новими даними, Samsung тестує “життєздатність” другого покоління TriFold. Очікують, що пристрій стане легшим, але може бути товщим — імовірно, через спрощення конструкції та підвищення надійності. Потенційний реліз — середина 2027 року.

Окремо компанія продовжує розробку смартфона зі slidable-екраном. Концепт такого пристрою вже демонстрували на Mobile World Congress та CES 2025. За витоком, комерційна версія отримає дисплей, що розширюється приблизно до 7 дюймів без автоматичного механізму, а також буде тоншою і стабільнішою за прототипи. Очікується, що slidable-смартфон може вийти наприкінці 2027 року або у 2028-му.

“Смартфон очікується наприкінці 2027 або на початку 2028 року. Це друге покоління TriFold: перевірка доцільності технології полегшеного та ультратонкого шарніра майже завершена, товщина і вага зменшені порівняно з поточним поколінням”, — пише Naver.

Попри те, що складні смартфони вже стали масовим сегментом, rollable та slideable-пристрої досі залишаються експериментальними і не представлені у серійному виробництві. Витоки з інших джерел дозволяють точніше зрозуміти, куди може рухатися ця лінійка і чому Samsung не відмовляється від формату, попри швидке згортання першого покоління. Перше покоління Galaxy Z TriFold фактично було ультрапреміальним експериментом: стартова ціна в США становила близько $2 899, що на $900 дорожче за Fold-серію.


При цьому пристрій мав 10-дюймовий дисплей у розкладеному вигляді, 16 ГБ RAM і батарею 5600 мА·год, що робить його ближчим до планшетів, ніж до класичних смартфонів. Така цінова і технічна конфігурація одразу обмежила модель нішевим сегментом і пояснює, чому Samsung могла перейти до швидкого перезапуску концепції.

Дані: Blog.Naver.com

Інсайди також вказують, що ключовим напрямком для наступного покоління є не стільки форм-фактор, скільки надійність. У тестах перша версія демонструвала суттєві проблеми з витривалістю: складна система шарнірів гірше витримує пил і механічні навантаження, а гнучкий дисплей легше пошкоджується. Навіть попри заявлений ресурс у сотні тисяч згинань, багатосекційна конструкція виявилась слабшою за класичні Fold-моделі, що прямо вказує на необхідність конструктивних змін у другій ітерації.

З точки зору форм-фактора, витоки і патенти показують, що триfold-пристрій розглядається як гібрид “смартфон → планшет”: приблизно 6,2″ у складеному стані, 7,5″ у напіврозкладеному і до 9,5-10″ у повністю відкритому вигляді. Така багатоступенева геометрія відкриває сценарії використання, які недоступні для звичайних foldable — наприклад, одночасна робота з трьома додатками або режим “ноутбук” із двома активними зонами екрана. Саме ці кейси, за оцінками аналітиків, і можуть стати головним аргументом для другої версії, якщо Samsung зможе знизити товщину, вагу та виробничу складність.

Джерело: 9to5google.com

