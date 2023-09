Гравці Starfield наввипередки відтворюють знамениті зорельоти з кіно та інших ігор — «Ентерпрайз», X-Wing, «Тисячолітній сокіл»

Сьогодні останній день перед релізом Starfield для всіх (в ніч на 6 вересня). Гра поки доступна лише для тих, хто придбав Premium або Constellation Edition, проте вони доволі активні в плані творчості, за два перших дні вже було понад 200 модів.

Starfield має цікаву механіку створення космічних кораблів, користувач X @KJovian зібрав справжній музей із відомих кораблів НФ-франшиз, або таких, що їх нагадують.

Enterprise із Star Trek

Someone just made the Enterprise from Star Trek in #Starfield using just the ship builder! This is by far my most favorite! pic.twitter.com/KlvtgiCTQt — Karim Jovian (@KJovian) September 3, 2023

Цей корабель можна порівняти з кораблем із серіалу Star Trek: Enterprise (2001-2005), хоча навіть так представлена модель виглядає компактною та не з усіма деталями. Це найперша модель NX-01, на якій людство вперше змогло подолати швидкість WARP-5.

mini Star Destroyer із «Зоряних війн»

Someone made a Destroyer from Star Wars in #Starfield using just its shop builder! pic.twitter.com/R0uFcI0Uh0 — Karim Jovian (@KJovian) September 4, 2023

Під «Імперський марш» цей корабель — майже повноцінна невелика модель Зоряного руйнівника, яким літав Дарт Вейдер, просто пристосована для існування у всесвіті Starfield.

X-Wing із «Зоряних війн»

Someone made the X-Wing from Star Wars in #Starfield using only its ship builder! pic.twitter.com/Iil9K3zsrs — Karim Jovian (@KJovian) September 3, 2023

Вже музика Республіки робить атмосферу для місцевої варіації X-Wing. Втім, крила могли би трохи більше нагадувати символ Х.

Millennium Falcon із «Зоряних війн»

Someone made the Millennium Falcon from Star Wars in #Starfield using just the builder! He gives tips on how to make it too! pic.twitter.com/fO5c187xuk — Karim Jovian (@KJovian) September 3, 2023

«Тисячолітній Сокол» Хана Соло, куди ж без нього? Рушій Starfield дав змогу більш-менш відтворити екстер’єр, проте знамениту цільну полоску «вихлопу» двигуна зробити не вдалося.

Фригат Forward Unto Dawn із Halo

The Halo UNSC frigate called Forward Unto Dawn has been remade in Starfield by VantaGenesis! It’s roughly a 1:4 recreation with Starfields 100m length limit for ship building. #STARFIELD #Halo pic.twitter.com/6Xzv1td8LV — Rebs Gaming (@Mr_Rebs_) September 4, 2023

Фригат UNSC Forward Unto Dawn із кіновсесвіту Halo виглядає наче утилітарна зброя, яку довелося відтворити в розмірі 1:4, через 100-м обмеження рушія.

Pelican із Halo

Someone made the Pelican from Halo in #Starfield This is so cool pic.twitter.com/dNNZ5ojwB3 — Karim Jovian (@KJovian) September 2, 2023

Ще один представник ексклюзивної для Microsoft серії Halo. D77-TC Pelican є універсальним кораблем класу «космос-земля», який використовується Космічним командуванням Організації Об’єднаних Націй.

Normandy із Mass Effect

Someone made the Normandy from Mass Effect in #Starfield using only it’s ship builder! Woah! pic.twitter.com/Jc0ykgbQ3x — Karim Jovian (@KJovian) September 2, 2023

Корабель команди Шепарда — експериментальний фрегат-розвідник, розроблений Альянсом систем спільно з туріанськими інженерами за спонсорування Ради Цитаделі. Побудований з використанням передових технологій і має непропорційно величезне ядро для ефекту маси.

Batwing із Batman

Someone made the Batwing from Batman in #Starfield using only it’s ship builder! pic.twitter.com/t4UQXIq1ms — Karim Jovian (@KJovian) September 4, 2023

Літальний транспортний засіб «Бетмена» на закуску. Так, він створювався, щоб літати на Землі, але що робити, коли побачив бет-сигнал на Альфа-Центаврі?