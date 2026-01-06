Новини Кіно 06.01.2026 comment views icon

Зйомки фільму "Володар перснів: Полювання на Ґолума" розпочнуться у травні зі "старими" Фродо та Ґендальфом

author avatar

Катерина Даньшина

Редактор новин

Зйомки фільму "Володар перснів: Полювання на Ґолума" розпочнуться у травні зі "старими" Фродо та Ґендальфом
Володар перснів / New Line Cinema

Виконавець ролі Ґендальфа актор Ієн Мак-Келлен знову підтвердив своє повернення у франшизу “Володар перснів” і разом з тим дав кілька цікавих оновлень щодо майбутнього фільму “Полювання на Ґолума”.

Сюжет і команда

“Полювання на Ґолума” зосередиться на побічній історії “Братства Перснів”, коли Ґендальф і Араґорн вистежують Ґолума, аби дізнатися, що тому відомо про повернення Саурона. Жодних інших деталей щодо сюжету немає, але є гарні новини про акторський склад: нам обіцяють возз’єднання оригінальної команди з фільмів Пітера Джексона. Енді Серкіс повторить роль Ґолума і виступить режисером, тоді як Ієн Мак-Келлен знову примірить на себе мантію і капелюх Ґендальфа.

Офіційно: дві великі зірки "Володаря перснів" повернуться в фільмі "Полювання на Ґолума"
Кадр з трилогії “Володар перснів” / New Line Cinema

Ще одна нова й офіційно підтверджена роль — Елайджа Вуд, який гратиме Фродо. Про це відомо зі слів Мак-Келлена, який також анонсував зйомки на травень 2026 року. Сам Вуд раніше прямо не говорив про приєднання, але казав, що бачив сценарій.

“Я багато знаю, я читав сценарій і він дійсно чудовий. Залучені прекрасні люди. І, що найцікавіше, фільм знову об’єднує творчий колектив. Знімання проходитимуть у Новій Зеландії. Тож присутня певна спадкоємність з багатьма людьми, які є частиною “Володаря перснів”, і я дуже цьому радий”.

Вуд зазначив, що фільм створює чи не весь “мозковий центр Володаря Перснів”: сценаристки Френ Волш та Філіппа Боєнс, режисер Пітер Джексон, що виступає тут продюсером, а також ті самі художники-постановники.

Решта чуток включають повернення Шона Біна та Орландо Блума, тоді як персонажа Вігго Мортенсена Араґорна планують “переосмислити”. Серкіс вже нібито зустрічався з кількома новими претендентами, але їхні імені невідомі.

Новий "Володар перснів" готує "перезапуск Араґорна" — з молодим актором замість Вігго Мортенсена
Вігго Мортенсен в ролі Араґорна / Володар перснів

Технологія “омолодження” і режисура

Очевидно, що існує певний скептицизм щодо того, як фільм покаже персонажів в тому ж віці, що й у Братстві Перснів, зважаючи на те, що актори “подорослішали” з того часу на 20 років.

Боєнс згадувала про штучний інтелект і “цифровий макіяж”, та й сам Серкіс не приховує свого захоплення новою технологією і раніше анонсував загадковий ШІ-проєкт. Інше питання полягає в тому, що наскільки б не були гарними наміри команди, обрання режисера викликає питання в кінооглядачів.

“Я впевнений, що наміри Серкіса та його команди в цьому випадку благородні, і що вони справді хочуть зняти найкращий фільм, але наразі шанси справді проти них”, — пише автор Word of Reel Джорджан Руїмі. “Найбільше мене турбує Серкіс, який знову зіграє роль Ґолума, але також режисує цей фільм. Якимось чином Warner Bros. дали зелене світло цьому дорогому фільму. Це було ще до того, як трейлер його “Колгоспу тварин” висміяли в інтернеті. Насправді режисерська робота Серкіса, яка включає “Книгу джунглів” та “Веном: Карнаж”, не дає особливої ​​надії на те, що “Ґолум” вийде чудовим”.

Очікується, що “Володар перснів: Полювання на Ґолума” вийде в кінотеатрах 17 грудня 2027 року.

Новий "Володар перснів" про Ґолума: бос Warner Bros. розповів про "чудовий" сценарій і оголосив дату знімань
Ґолум (Енді Серкіс) у фільмі “Хоббіт” 2012 року / New Line Cinema

Що далі з франшизою?

“Полювання на Ґолума” стане першим з двох нових фільмів у франшизі “Володаря перснів”. Обидва режисує Серкіс, але жодних інших офіційних подробиць щодо другого немає. Ходять чутки, що його дія може відбуватися після подій фільму “Повернення короля” 2003 року.

Тим часом Amazon продовжує розвивати серіальний всесвіт з “Перснями влади”. На цей час відзнятий вже третій сезон, який очікується до релізу у 2026 році. Раніше ЗМІ розкрили деталі угоди компанії щодо прав на “Володар перснів”, яка передбачає, що спадкоємці Толкіна отримають по $20 млн за кожен незнятий з запланованих п’яти сезонів шоу.

Спецпроєкти
До 20% кешбеку в «Привіт», оновлені умови на «Оплату частинами». Як у «ПриватБанку» проведуть головний розпродаж року
Чорна п’ятниця на MOVA: що варто купити в період розпродажу – від пилососів до стайлерів

Перші кадри третього сезону “Перснів влади” розкривають найпотужнішу зброю у світі “Володаря перснів”

Популярні новини

arrow left
arrow right
Актор Ґеральта з ігор CD Projekt Red порівняв Кавілла і Хемсворта в ролі "серіальних Відьмаків”
Netflix анонсував фільм про втрачений пароль до криптовалютного гаманця з $35 млн на основі реальної історії
Йде епоха: Джеймс Кемерон зніме новий "Термінатор" без Шварценеггера
Оновлено: Netflix придбав Warner Bros. за $72 млрд
Кратос в Боллівуді: індійський блокбастер на Netflix покадрово скопіював бій з God of War
Тизер фільму "Людина-павук 4" розкрив загадкову роль зірки "Дивних див"
"Медитація про життя і смерть": Зак Снайдер показав перші кадри фільму, над яким працював 20 років
Для "Одіссеї" Нолана розробили безшумні камери IMAX, щоб виправити головну проблему "Оппенгеймера"
“Людина завтрашнього дня”: у наступному фільмі про Супермена він отримає нового антагоніста та дуже несподіваний союз
Раккун-Сіті в снігу: перший погляд на фільм "Оселя зла" Зака Креггера
З "Дому дракона" в космос: перший тизер фільму "Супердівчина" з Мілі Алкок
"Для цього фільму створили кінотеатри": з'явились перші реакції на "Аватар 3" Джеймса Кемерона
"Аватар" став першою трилогією в історії кіно з касою в $6 млрд
Квентін Тарантіно відновив втрачений розділ з "Вбити Білла" для Fortnite
Донька Уми Турман розповіла, як мати готувала її до роботи з Тарантіно: "Тільки не знімай взуття"
Перші кадри живого рімейку ”Ваяни“ — все, як у мультфільмі, але поки без Скелі
На Megogo вийшли всі епізоди "Пригод Діґімонів" 1999 року з українською озвучкою
Енді Серкіс показав трейлер мультфільму "Колгосп тварин" — милі свині, метеоризм і нічого від Джорджа Орвелла
Для "Одіссеї" Нолана створили циклопів-аніматроніків в "натуральних" розмірах
Офіційно: "Гремліни 3" від Стівена Спілберга вийдуть через 43 роки після першого фільму
Трейлер sci-fi фільму "Проєкт Аве Марія" — Раян Гослінг бореться з космічною амнезією
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати