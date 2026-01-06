Зйомки фільму "Володар перснів: Полювання на Ґолума" розпочнуться у травні зі "старими" Фродо та Ґендальфом

Володар перснів / New Line Cinema

Виконавець ролі Ґендальфа актор Ієн Мак-Келлен знову підтвердив своє повернення у франшизу “Володар перснів” і разом з тим дав кілька цікавих оновлень щодо майбутнього фільму “Полювання на Ґолума”.

Сюжет і команда

“Полювання на Ґолума” зосередиться на побічній історії “Братства Перснів”, коли Ґендальф і Араґорн вистежують Ґолума, аби дізнатися, що тому відомо про повернення Саурона. Жодних інших деталей щодо сюжету немає, але є гарні новини про акторський склад: нам обіцяють возз’єднання оригінальної команди з фільмів Пітера Джексона. Енді Серкіс повторить роль Ґолума і виступить режисером, тоді як Ієн Мак-Келлен знову примірить на себе мантію і капелюх Ґендальфа.

Ще одна нова й офіційно підтверджена роль — Елайджа Вуд, який гратиме Фродо. Про це відомо зі слів Мак-Келлена, який також анонсував зйомки на травень 2026 року. Сам Вуд раніше прямо не говорив про приєднання, але казав, що бачив сценарій.

“Я багато знаю, я читав сценарій і він дійсно чудовий. Залучені прекрасні люди. І, що найцікавіше, фільм знову об’єднує творчий колектив. Знімання проходитимуть у Новій Зеландії. Тож присутня певна спадкоємність з багатьма людьми, які є частиною “Володаря перснів”, і я дуже цьому радий”.

Вуд зазначив, що фільм створює чи не весь “мозковий центр Володаря Перснів”: сценаристки Френ Волш та Філіппа Боєнс, режисер Пітер Джексон, що виступає тут продюсером, а також ті самі художники-постановники.

Решта чуток включають повернення Шона Біна та Орландо Блума, тоді як персонажа Вігго Мортенсена Араґорна планують “переосмислити”. Серкіс вже нібито зустрічався з кількома новими претендентами, але їхні імені невідомі.

Технологія “омолодження” і режисура

Очевидно, що існує певний скептицизм щодо того, як фільм покаже персонажів в тому ж віці, що й у Братстві Перснів, зважаючи на те, що актори “подорослішали” з того часу на 20 років.

Боєнс згадувала про штучний інтелект і “цифровий макіяж”, та й сам Серкіс не приховує свого захоплення новою технологією і раніше анонсував загадковий ШІ-проєкт. Інше питання полягає в тому, що наскільки б не були гарними наміри команди, обрання режисера викликає питання в кінооглядачів.

“Я впевнений, що наміри Серкіса та його команди в цьому випадку благородні, і що вони справді хочуть зняти найкращий фільм, але наразі шанси справді проти них”, — пише автор Word of Reel Джорджан Руїмі. “Найбільше мене турбує Серкіс, який знову зіграє роль Ґолума, але також режисує цей фільм. Якимось чином Warner Bros. дали зелене світло цьому дорогому фільму. Це було ще до того, як трейлер його “Колгоспу тварин” висміяли в інтернеті. Насправді режисерська робота Серкіса, яка включає “Книгу джунглів” та “Веном: Карнаж”, не дає особливої ​​надії на те, що “Ґолум” вийде чудовим”.

Очікується, що “Володар перснів: Полювання на Ґолума” вийде в кінотеатрах 17 грудня 2027 року.

Що далі з франшизою?

“Полювання на Ґолума” стане першим з двох нових фільмів у франшизі “Володаря перснів”. Обидва режисує Серкіс, але жодних інших офіційних подробиць щодо другого немає. Ходять чутки, що його дія може відбуватися після подій фільму “Повернення короля” 2003 року.

Тим часом Amazon продовжує розвивати серіальний всесвіт з “Перснями влади”. На цей час відзнятий вже третій сезон, який очікується до релізу у 2026 році. Раніше ЗМІ розкрили деталі угоди компанії щодо прав на “Володар перснів”, яка передбачає, що спадкоємці Толкіна отримають по $20 млн за кожен незнятий з запланованих п’яти сезонів шоу.