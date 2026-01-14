Пітер Джексон хотів зняти "Володар перснів 3.5" з сюжетом, що розкриють в "Полюванні на Ґолума"

New Line Cinema

Майбутній спіноф до “Володаря перснів” про Ґолума візьме приклад з серіалу “Ласкаво просимо до Деррі”, адаптуючи додатки з епічного роману Дж. Р. Р. Толкіна. Однак, що цікаво, Пітер Джексон пропонував ідею подібного фільму ще 25 років тому.

Фани віднайшли давній коментар з розширеного DVD-видання “Братства перснів”, в якому режисер та сценаристка Філіппа Боєнс обговорюють ідею “фільму, який вони ніколи не знімуть”, фактично говорячи про “Володар перснів 3.5”.

“В книзі є чудові речі, які ми просто не змогли втиснути у фільм”, — каже Джексон. “Мені завжди подобався момент, коли Ґендальф залишає Беґґінса та приєднується до Араґорна, щоб вполювати Ґолума. В нас є невеликий залишок з Ґолумом, якого катують, але ми, очевидно, ніколи не змогли б зробити ту частину, де дует його вистежує”.

Пізніше Джексон та Боєнс обговорюють сцену возз’єднання Леґоласа (Орландо Блум) та Араґорна (Віґґо Мортенсон), посилаючись на той факт, що вони “знають один одного завдяки історії Ґолума”. В якийсь момент розмови Філіппа звернула увагу на інші додаткові історії з вихідного матеріалу, які було б непогано втілити на великому екрані, зокрема й “пошуки Саруманом персня”. Що ж, зважаючи на недавні заяви виконавця ролі Фродо Елайджі Вуда про “багато нових проєктів” у франшизі, ми ще маємо шанс це побачити.

For anyone worried about The Hunt for Gollum being a “Studio Cash-grab”, you can actually listen to Peter Jackson and Philippa Boyens discuss their idea for “The Hunting of Gollum” movie many years ago. They label this as “movie 3.5” that they would have loved to have made pic.twitter.com/nTea8dcujr — The Mellon Heads – LOTR Podcast (@mellon_heads) January 9, 2026

На цей час відомо, що Warner Bros. планує створити щонайменше два нові фільми у всесвіті “Володаря перснів”: вищезгаданий про Ґолума та проєкт з поки невідомою назвою та сюжетом. В першому головну і режисерську роль візьме на себе Енді Серкіс, Джексон виступить продюсером, а Ієн Маккеллан та Вуд знову втілять на екрані Ґендальфа та Фродо. Відомо, що для Араґорна готують перекаст, тоді як участь Блума, Шона Біна чи інших відомих з трилогії акторів поки не підтверджена. Зйомки фільму “Полювання на Ґолума” мають розпочати у травні, а прем’єра запланована на 17 грудня 2027 року.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ