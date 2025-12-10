Новий "Володар перснів" готує "перезапуск Араґорна" — з молодим актором замість Вігго Мортенсена

Вігго Мортенсен в ролі Араґорна / Володар перснів

Фільм “Володар перснів: Полювання на Ґолума” перезапустить Араґорна з молодим актором — Вігго Мортенсен нібито відмовився від ролі.

“Полювання на Ґолума” — це один з двох нових фільмів у всесвіті “Володаря перснів”, який зосередиться на побічній історії з “Братства Перснів”, коли Ґендальф і Араґорн вистежують Ґолума, аби дізнатися, що тому відомо про повернення Саурона. Очікується, що фільм возз’єднає оригінальний акторський склад: принаймні на своє повернення вже натякнули Ієн Маккеллен, Елайджа Вуд, Шон Бін та Орландо Блум, а Енді Серкіс закріплений за роллю Ґолума і виступає режисером. Однак з Вігго Мортенсеном ситуація виявилась складнішою.

Початково творці планували використати технологію омолодження на екрані, а сам актор “частково” був відкритий до ролі.

“Все залежатиме від Вігго”, — заявляла раніше сценаристка Філіппа Боєнс. “Ми з Енді спілкувалися з ним щодо цього. Але, чесно кажучи, мені важко уявити когось іншого в ролі Араґорна”.

Втім, попри сподівання сценаристів, зі слів World of Reel, Мортенсен відмовився від пропозиції й Араґорна перезапустять з новим актором. Серкіс вже нібито зустрічався з кількома новими претендентами, але їхні імені невідомі.

“Мені подобається грати цього персонажа”, — говорив раніше сам Мортенсен. “Але я б повернувся до ролі, лише якби підходив для неї з погляду віку, в якому зараз перебуваю. Лише якщо я підходжу для персонажа. Інакше було б нерозумно”

Очікується, що “Володар перснів: Полювання на Ґолума” вийде в кінотеатрах 17 грудня 2027 року. Про виробництво інформації на цей час мало, але раніше гендиректор Warner Bros. Девід Заслав натякнув, що вже бачив сценарій і визначив його як “чудовий”.