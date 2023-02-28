Elden Ring отримає DLC під назвою Shadow of the Erdtree

Один з гучних ігрових релізів 2022 року, Elden Ring, отримує перше велике доповнення – DLC під назвою Shadow of the Erdtree.

Сьогодні вранці розробник FromSoftware оголосив у твіттері, що DLC офіційно перебуває у розробці. Компанія не повідомила, коли ми можемо очікувати на реліз.

Rise, Tarnished, and let us walk a new path together.

An upcoming expansion for #ELDENRING Shadow of the Erdtree, is currently in development.

We hope you look forward to new adventures in the Lands Between. pic.twitter.com/cjJYijM7Mw — ELDEN RING (@ELDENRING) February 28, 2023

Короткий пост у блозі гри підтвердив, що DLC вийде на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S та Steam. У ньому також йдеться, що пізніше з’явиться докладніша інформація про доповнення.

Elden Ring мала величезний успіх: було продано понад 20 млн копій гри по всьому світу. Доповнення не стало повною несподіванкою – FromSoftware має традицію випускати DLC для своїх ігор протягом року після запуску гри.

Elden Ring було випущено 25 лютого минулого року. Досі гра отримувала лише виправлення балансу та оновлення, що дозволяє покращити PvP у Колізеї.

Немає жодних подробиць про те, яку історію чи контент може приховувати Shadow of the Erdtree — лише назва та єдине зображення вище. На ньому ми бачимо Дерево Ерд, що почорніло і втратило сяйво. Можливо, сюжет у доповненні будуватиметься навколо його осквернення. Для гри з таким насиченим лором одного цього достатньо, щоб підживлювати тижні спекуляцій.

Джерела: eldenring.jp, The Verge