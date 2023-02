Elden Ring отримає DLC під назвою Shadow of the Erdtree

Один з гучних ігрових релізів 2022 року, Elden Ring, отримує перше велике доповнення – DLC під назвою Shadow of the Erdtree.

Сьогодні вранці розробник FromSoftware оголосив у твіттері, що DLC офіційно перебуває у розробці. Компанія не повідомила, коли ми можемо очікувати на реліз.

Rise, Tarnished, and let us walk a new path together.

An upcoming expansion for #ELDENRING Shadow of the Erdtree, is currently in development.

We hope you look forward to new adventures in the Lands Between. pic.twitter.com/cjJYijM7Mw

— ELDEN RING (@ELDENRING) February 28, 2023