Новини Ігри 24.06.2025 о 13:09 comment views icon

Steam безплатно роздає легендарну метроїдванію із 94% схвальних відгуків — лише до 26 червня

author avatar

Маргарита Юзяк

Авторка новин

Steam безплатно роздає легендарну метроїдванію із 94% схвальних відгуків — лише до 26 червня
Depositphotos

У Steam безплатно роздають класичну метроїдванію 2013 року з рейтингом 94% позитивних відгуків гравців.

Це одна з тих ігор, що починалася як ексклюзив для Nintendo 3DS, а потім вийшла майже на всіх платформах. Гру можна забрати до 26 червня в Steam, після чого вона знову стане платною. Якщо додати до бібліотеки зараз — залишиться назавжди.

Йдеться про SteamWorld Dig (2013) — першу частину в серії SteamWorld, розроблену шведською студією Image & Form. У ній гравець керує пароботом, який копає глибоко під землю в покинутому шахтарському містечку. Гравець має видобувати ресурси, оновлювати спорядження, уникати пасток і боротися з ворогами. Механіка гри поєднує платформер, метроїдванію, копання, головоломки й дослідження.

«Події відбуваються у світі, натхненному вестерном і стимпанком. Ти граєш за робота на ім’я Расті, який вирушає в подорож, щоб розкрити таємниці давно покинутого підземного містечка. Копаючись крізь товщу землі, ти збиратимеш ресурси — руди, дорогоцінне каміння — які можна використовувати для покращення своїх умінь і інструментів, щоби копати швидше й глибше… Але не думай, що буде легко! На глибині тебе чекають вороги, підземні пастки та головоломки, які випробують тебе і твій надійний киркоподібний інвентар на міцність», — йдеться в описі гри.

1111

У Steam вона має понад 5800 відгуків, із яких 94% «дуже позитивні». IGN свого часу поставив грі оцінку 9,5/10, а в Metacritic вона отримала 83 бали.  Основну історію можна пройти за 5–6 годин, а на 100% — за 8–9 годин. SteamWorld Dig також повністю сумісна зі Steam Deck.

Steam додав корисні фільтри до пошуку ігор — вільні збереження, регулювання складності та інші

Джерело: Steam

Популярні новини

Єдиний користувач Steam з КНДР загадково зник — не хвилюйтеся, з Ним все нормально
136 годин Zelda: Tears of the Kingdom майже без перерви — у стрімера луснули судини в очах
Steam додав корисні фільтри до пошуку ігор — вільні збереження, регулювання складності та інші

Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати