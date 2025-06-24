Steam безплатно роздає легендарну метроїдванію із 94% схвальних відгуків — лише до 26 червня

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У Steam безплатно роздають класичну метроїдванію 2013 року з рейтингом 94% позитивних відгуків гравців.

Це одна з тих ігор, що починалася як ексклюзив для Nintendo 3DS, а потім вийшла майже на всіх платформах. Гру можна забрати до 26 червня в Steam, після чого вона знову стане платною. Якщо додати до бібліотеки зараз — залишиться назавжди.

Йдеться про SteamWorld Dig (2013) — першу частину в серії SteamWorld, розроблену шведською студією Image & Form. У ній гравець керує пароботом, який копає глибоко під землю в покинутому шахтарському містечку. Гравець має видобувати ресурси, оновлювати спорядження, уникати пасток і боротися з ворогами. Механіка гри поєднує платформер, метроїдванію, копання, головоломки й дослідження.

«Події відбуваються у світі, натхненному вестерном і стимпанком. Ти граєш за робота на ім’я Расті, який вирушає в подорож, щоб розкрити таємниці давно покинутого підземного містечка. Копаючись крізь товщу землі, ти збиратимеш ресурси — руди, дорогоцінне каміння — які можна використовувати для покращення своїх умінь і інструментів, щоби копати швидше й глибше… Але не думай, що буде легко! На глибині тебе чекають вороги, підземні пастки та головоломки, які випробують тебе і твій надійний киркоподібний інвентар на міцність», — йдеться в описі гри.

У Steam вона має понад 5800 відгуків, із яких 94% «дуже позитивні». IGN свого часу поставив грі оцінку 9,5/10, а в Metacritic вона отримала 83 бали. Основну історію можна пройти за 5–6 годин, а на 100% — за 8–9 годин. SteamWorld Dig також повністю сумісна зі Steam Deck.

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Джерело: Steam