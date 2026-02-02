Електромобільний бум в Україні закінчився? Статистика січня показує падіння до 10%

Depositphotos

Морозний січень 2026 року викликав різке охолодження українського ринку електромобілів. Комбінація одразу кількох чинників призвела до майже повного припинення продажу авто з виключно електричною силовою установкою.





Ще зовсім недавно здавалося, що електромобілі остаточно закріпилися на українському ринку. У грудні 2025 року, коли діяли пільги на розмитнення та податки, частка електрокарів стрімко зросла. Спочатку вона дійшла до 40%, а в останні тижні року навіть перевищила 50%. Простіше кажучи, кожен другий автомобіль, який купували наприкінці грудня, був електричним. Для порівняння: за підсумками всього року частка електромобілів склала 29,6%, тобто грудень виглядав справжнім рекордом.

Але новий рік швидко повернув ринок на землю. У перші тижні січня частка електромобілів знизилася до 25%. Втім, це ще було відлуння грудневого ажіотажу: багато покупців просто не встигли зареєструвати авто до кінця року й доробляли це вже у січні.

Ситуація різко змінилася 9 січня — після масштабного обстрілу енергетичної інфраструктури. У Києві та низці інших міст зникла електрика або надавалася зі значними перебоями. Це одразу вдарило по настроях покупців. Люди побачили реальні ризики й почали відкладати рішення переходу на електротягу. У результаті частка нових реєстрацій електромобілів просіла до 15%.





Та на цьому проблеми не закінчилися. 23 січня ринок отримав ще один удар: оператори публічних зарядних станцій підняли ціну електроенергії до 30 грн за 1 кВт·год. Для електромобільної спільноти це стало холодним душем. За таких тарифів експлуатація електрокара в окремих випадках стала дорожчою за дизельне або навіть бензинове авто.

Цей крок фактично надломив ринок. Уже в останній тиждень січня частка купівель електромобілів знизилася до 10%, і статистика показує стабільну тенденцію до подальшого падіння.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Блекаути вдома, складнощі з пошуком працюючих зарядних станцій, різке зростання ціни на електроенергію — усе це знизило інтерес до електромобілів. Додайте сюди реальну картину зимової експлуатації електрокарів, повільніше заряджання та зниження запасу ходу — і оптимізму у потенційних покупців стало ще менше.

На цей час у статистиці реєстрацій електромобілів ще видно сліди минулорічного грудневого буму. Водночас тижнева динаміка чітко сигналізує, що інтерес до “електричок” швидко слабшає. Чи це тимчасова пауза, чи початок довшого спаду — стане зрозуміло вже в найближчі місяці.

Джерело: AUTO-Consulting