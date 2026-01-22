Вийшов Volvo EX60: електрокросовер із запасом ходу до 810 км та 10-річною гарантією на батарею

Вийшов електричний Volvo EX60: до 810 км, 10 років гарантії на батарею і Google Gemini для спілкування

Після випуску компактного EX30 та гібридного XC90 компанія Volvo представила електричний кросовер EX60 — преміальний SUV середнього класу з одним із найбільших запасів ходу у своєму сегменті. Модель здатна проїхати до 400 миль (близько 644 км) за циклом EPA та 810 км за циклом WLTP. Що цікаво, виробник одразу пропонує 10-річну гарантію на батарею, яка у Tesla досі доступна лише як платна опція.

Характеристики Volvo EX60

EX60 став першим серійним електромобілем Volvo, створеним із використанням технології gigacasting — лиття великих елементів кузова. Автомобіль побудований на 800-вольтовій архітектурі та підтримує швидку зарядку потужністю до 400 кВт через порт NACS із доступом до мережі Tesla Supercharger. За наявності V4-станції кросовер може додати до 173 миль (278 км) пробігу за 10 хвилин заряджання. Зарядка від 10% до 80% запасу батареї займає 18 хвилин. Також модель отримала двонапрямну зарядку потужністю 22 кВт — функцію, яку Tesla наразі пропонує лише Cybertruck і лише на 11 кВт.

Базова версія Volvo EX60 у виконанні P6 оснащується одним електродвигуном на задній осі потужністю 374 к.с. із крутним моментом 480 Нм. У такій конфігурації кросовер розганяється до 100 км/год за 5,9 секунди. Його живить батарея місткістю 83 кВт·год, яка забезпечує до 620 км пробігу за циклом WLTP.

Середня комплектація P10 AWD отримала повний привід із двома електромоторами загальною потужністю 510 к.с. і крутним моментом 710 Нм. Це дозволяє скоротити розгін до “сотні” до 4,6 секунди. Місткість тягового акумулятора тут збільшили до 95 кВт·год, а заявлений запас ходу становить 660 км.

Флагманом лінійки стала версія Volvo EX60 P12 AWD. Сукупна віддача його силової установки сягає 680 к.с. та 790 Нм, завдяки чому електрокросовер набирає 100 км/год за 3,9 секунди. Акумулятор місткістю 117 кВт·год дозволяє проїхати до 810 км за циклом WLTP. Максимальну швидкість для всіх трьох версій обмежили на позначці 180 км/год.

Volvo надає 10-річну гарантію на батарею для версії P12, гарантуючи збереження щонайменше 320 миль (515 км) запасу ходу наприкінці терміну. Для порівняння, Tesla гарантує 280 миль (451 км) після 8 років для Model X, а 10-річна гарантія для Model Y з’явилася лише нещодавно як опція за $2000.

EX60 отримав один із найвищих рівнів безпеки у класі. Модель оснащена системою датчиків HuginCore, кузовом із gigacasting та першими у світі мультиадаптивними ременями безпеки. Для комфорту передбачені адаптивна пневмопідвіска, підігрів і вентиляція сидінь, масаж для передніх крісел, електрохромний панорамний дах і проєктор Forest Light, що створює світлові ефекти в салоні. Мультимедійна система підтримує Google Gemini (що дозволяє спілкуватися з авто природною мовою) та Apple Music, а опційна аудіосистема Bowers & Wilkins має 28 динаміків, зокрема в підголівниках.

Volvo EX60 має довжину 4803 мм та колісну базу 2970 мм. Автомобіль розрахований на перевезення п’яти пасажирів. Корисний обсяг багажника становить 523 л, а склавши задні сидіння його можна збільшити 1647 л. Під капотом ховається додаткове багажне відділення обсягом 85 л.

Окремо Volvo запропонує EX60 у виконанні CrossCountry з більшим кліренсом (на 20 мм), пневмопідвіскою зі змінною висотою, захисними сталевими пластинами, розширеними колісними арками та ексклюзивним зеленим кольором Forest Green.

Ціна Volvo EX60

Ціна базової версії Volvo EX60 RWD P6 становить близько $60 000 (€62 990), а повноприводна P12 — приблизно $70 000 (€71 990). Навіть у максимальній конфігурації EX60 приблизно на $30 000 дешевший за порівнювану Tesla Model X AWD, водночас пропонуючи більший запас ходу, швидше заряджання, аналогічну динаміку, довшу гарантію на батарею та більш преміальний салон.

Джерело: notebookcheck