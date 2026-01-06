Топ-2025 марок авто в Україні: BYD зросла на 400% та обійшла Toyota

Український ринок нових легкових автомобілів у 2025 році помітно ожив. Продажі зросли найшвидше з початку повномасштабної війни. Разом з тим, вподобання українців змістилися в бік китайської продукції, що призвело до зміни багаторічного лідеру ринку. Про це повідомляє Укравтопром.
За підсумками 2025 року українці купили 81,3 тисячі нових легкових авто. Це на 17% більше, ніж у 2024 році. Такий результат став найвищим за останні чотири роки. Укравтопром зазначає, що ринок нових авто показав найкращу річну динаміку, починаючи з 2022 року. Автопарк країни активно оновлювався протягом усього року.
BYD — новий лідер ринку
Головною подією 2025 року стала зміна багаторічного лідера. Перше місце вперше посіла китайська марка BYD, змістивши японський бренд Toyota.
За рік в Україні продали 10352 автомобілі BYD. Це у п’ять разів більше, ніж роком раніше. Зростання склало суттєві +401%. Такий результат став справжньою сенсацією для ринку. Ще у 2024 році BYD не входила до числа беззаперечних фаворитів. У 2025-му бренд різко вирвався вперед і обійшов традиційних лідерів.
Другу позицію зайняла Toyota. За рік українці купили 10181 авто цієї марки. Це на 5% менше, ніж у 2024 році. Попри спад, різниця з лідером мінімальна.
Третє місце посіла німецька Volkswagen. Продажі бренду зросли на 51% і склали 7380 автомобілів.
Окремо варто відзначити ще один китайський бренд — Zeekr. Його продажі зросли на 264% і досягли 2984 авто. Це дозволило компанії закріпитися і десятці найпопулярніших брендів серед українців.
Топ-10 марок нових авто в Україні у 2025 році
- BYD — 10 352 авто (+401%)
- Toyota — 10 181 авто (-5%)
- Volkswagen — 7 380 авто (+51%)
- Renault — 6 281 авто (-14%)
- Skoda — 6 153 авто (+22%)
- BMW — 3 757 авто (-22%)
- Hyundai — 3 633 авто (+39%)
- Zeekr — 2 984 авто (+264%)
- Audi — 2 864 авто (+42%)
- Honda — 2 655 авто (+31%)
За підсумками 2024 року BYD та Zeekr не входили в Топ-10 найпопулярніших марок нових авто в Україні.
Хоч у загальному рейтингу брендів упевнено вириваються вперед китайські виробники, звання найпопулярнішої моделі серед українців залишилося за добре знайомим і перевіреним кросовером. Перше місце без шансів для конкурентів посів Renault Duster — головний хіт і безумовний фаворит року.
Топ-3 моделей нових авто в Україні у 2025 році
- Renault Duster
- Toyota RAV-4
- Volkswagen ID.Unyx
2025 рік показав кілька тенденцій. Попри війну, український авторинок поступово відновлюється. При цьому структура попиту змінюється. Китайські бренди більше не екзотика. Вони вже формують нових лідерів ринку.
