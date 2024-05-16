Стартап-єдинорог ElevenLabs, найбільш відомий сайтом з функціями ШІ-дубляжу, запустив свій перший загальнодоступний застосунок.

Програма ElevenLabs Reader: AI Audio може розпізнавати та озвучувати текст з веб-сторінок, PDF-файлів та інших документів, використовуючи 11 різних голосів. Наразі застосунок доступний для завантаження безплатно в App Store (але, на жаль, поки не в Україні).

ElevenLabs, заснована у 2022 році колишнім інженером з машинного навчання Google Пьотром Дабковські та колишнім стратегом із розгортання Palantir Technologies Маті Станішевські, пропонує послуги клонування голосу, що дозволяють користувачам генерувати аудіо за допомогою нейромереж на основі завантажених зразків тривалістю кілька хвилин. Одна з функцій сервісу також дозволяє перекладати голос на аудіо більш ніж 20 різними мовами, включаючи українську, хінді, португальську, іспанську, японську, польську та арабську.

У січні ElevenLabs зібрала $80 млн у раунді фінансування, який оцінив її в $1,1 млрд. Компанія, що базується в Нью-Йорку, заявила, що використає ці гроші, щоб розширити свою сферу діяльності. Більшість домовленостей ElevenLabs наразі зосереджені на аудіоконтенті, як-от угода з видавництвом HarperCollins про створення аудіоверсій книг різними мовами. Стартап також планує продавати свою технологію дубляжу творцям YouTube, кіностудіям і видавцям новин.

Хоча цілком позитивним запуск сервісу ElevenLabs не був — технологією у відкритому доступі одразу скористалися інтернет-троллі, які поширювали у соцмережах фейкові голоси знаменитостей, що говорили образливі речі, оголошували війни чи цитували Гітлера.

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Джерело: Bloomberg

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