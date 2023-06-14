«‎Еліо» — дебютний трейлер нового мультфільму Pixar про прибульців та хлопчика, який видає себе за лідера Землі

Disney і Pixar випустили перший офіційний трейлер майбутнього науково-фантастичного мультфільму «‎Еліо», прем’єра якого запланована на 1 березня 2024 року.

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За сюжетом маленький «‎аутсайдер» Еліо раптово потрапляє в Комуніверс – світ, в якому зібралися представники багатьох іншопланетних рас. Хлопчика помилково ідентифікують як лідера Землі – ролі, до якої він не зовсім готовий.

«Століттями люди зверталися до Всесвіту, шукаючи відповіді — в новому фільмі Disney та Pixar «Еліо» Всесвіт кличе до себе! Еліо має налагодити стосунки з ексцентричними іншопланетними формами життя, пережити серію жахливих випробувань і якимось чином дізнатися, ким він насправді має бути», — йдеться в офіційному описі до фільму.

Роль Еліо виконав Йонас Кібреаб, а його маму Ольгу зіграла Америка Феррера. Джаміла Джаміль з’явиться в образі посла Квесту, а Бред Ґаррет — посла Ґрігона.

Режисером став Едріан Моліна (сценарист і співрежисер «Коко»), а продюсує фільм Мері Еліс Драмм (асоційований продюсер «Коко»).

«Еліо» – це 28-й повнометражний фільм Pixar, а вже завтра, 15 червня, в українських кінотеатрах дебютує ще одне творіння студії – «‎Стихії» від режисера Пітера Сона.

Прем’єру «Еліо» очікуємо в березні 2024 року.