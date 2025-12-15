Енді Серкіс показав трейлер мультфільму "Колгосп тварин" — милі свині, метеоризм і нічого від Джорджа Орвелла

Анімаційний фільм "Колгосп тварин" за мотивами Джорджа Орвелла

Енді Серкіс показав перший повний трейлер анімаційного фільму “Колгосп тварин”, в якому від книги Джорджа Орвелла, схоже, залишилася одна назва.

Трейлер одразу задає тон: яскраві кольори, м’які форми, мультяшна фізика, жарти й акцент на комедії. Похмура політична сатира змінилася на сімейний мультфільм з милими свинями, фарсом і навіть жартами про метеоризм. Рішення шоуранерів різко контрастує з першоджерелом і тим, що “Колгосп тварин” зазвичай пов’язують з алегорією на фашизм і тоталітаризм.

У трейлері свиня Наполеон, озвучена Сетом Рогеном, виступає головним комедійним двигуном історії з римованими репліками та щедрою дозою фарсу. Порося Лакі у виконанні Гейтена Матараццо показане як наївний спостерігач, що губиться між різними ідеями. Якщо не знати книги, фільм більше нагадує мультфільм про ферму, а не тривожну історію про сходження диктатора.

Фільм вже показували на кінофестивалі в Аннесі (Франція) в червні, а також на Лондонському кінофестивалі BFI. Реакція критиків була стриманою. Глядачі казали про зміну тону від безжальної орвеллівської сатири до значно легшої, майже дитячої історії. Особливе здивування викликало використання “туалетних жартів”.

“[Новий погляд Серкіса] розмиває політичну алегорію Орвелла на користь того, що видається більш “дружнім до глядача”, замінюючи гострі ідеологічні зуби на голоси знаменитостей, милі дизайни та шалений мультяшний темп”, — писав критик Variety.

Також IGN назвав фільм “веселим”, але таким, що “втратив кілька зубів на своєму шляху зі сторінки на екран”. Історію переосмислили з радянського тоталітаризму на ширшу метафору корумпованого великого бізнесу.

Проєкт пережив складний шлях до релізу. Робота над стрічкою тривала майже 15 років і дуже довго не могла знайти дистриб’ютора. Раніше нею займався Netflix, але згодом відмовився. Лише після цього права на прокат у США придбала Angel Studios, яка тепер і просуває фільм через новий трейлер.

Сценарій написав Ніколас Столлер, відомий за комедією “Маппети” (інтернет-гуру звідти знають мемне зелене жабеня Керміта). А озвучування зібрало велику команду зірок: Сет Роґен (Наполеон), Кіран Калкін (Сквілер), Вуді Гаррельсон (Боксер), Гленн Клоуз, Стів Бушемі, Кетлін Тернер, Джим Парсонс, Іман Веллані, Лаверн Кокс, Гейтен Матараццо та сам Серкіс.

На тлі цього виглядає показово, що Warner Bros. паралельно дала зелене світло іншому дорогому проєкту Серкіса — “Полювання на Ґоллума” зйомки якого заплановані на наступний рік. І, швидше за все, стрічка вийде в двох частинах. До “Колгоспу тварин” режисер знімав “Мауглі: Легенда джунглів” і “Веном: Карнаж”.

“Колгосп тварин” вийде в кінотеатрах США 1 травня 2026 року через Angel Studios.

Джерело: World of Reel