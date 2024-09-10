Ієн Мак-Келлан каже, що фільм «Володар перснів: Полювання на Ґоллума» вийде у двох частинах

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Перша частина спінофу вийде у 2026 році, а кілька ключових акторів трилогії «Володар перснів» вже заявили, що зацікавлені повернутись до своїх ролей.

Ієн Мак-Келлан дав інтерв’ю шоу This Morning, де серед іншого розкрив деякі подробиці майбутнього фільму «Володар перснів: Полювання на Ґоллума» — зокрема те, що стрічка буде поділена на дві частини, і натяк на те, що актор не збирається комусь віддавати роль Ґендальфа:

«Мені не подобається ідея, щоб хтось інший грав Ґендальфа», — заявив Мак-Келлан. «Чув, що мова йде про дві частини фільму. І, можливо, я не повинен цього говорити».

Схоже, автори надумали повторити історію «Гобіта» — історію розтягнули на трилогію, що не сподобалось багатьом фанатам (наприклад, для «Володаря перснів» такий хід був виправданий, оскільки оригінальний твір початково був трилогією, тоді як історія про Гобіта — коротша і цілком самостійна).

«Полювання на Ґоллума» — це побічна історія, яка відбувається за кадром під час ранньої частини «Братства Персня», коли Ґендальф і Араґорн вистежують Ґоллума, щоб дізнатися, що йому відомо про повернення Саурона.

Нагадаємо, що Мак-Келлан вже отримав офіційну пропозицію приєднатися до фільму, хоча так і не надав змістовного коментаря щодо своєї відповіді — лише зазначив, що візьме відпустку до кінця 2024 року (тоді як у 2025-му мають стартувати знімання нової історії про «Володаря перснів»).

Кілька ключових акторів трилогії Пітера Джексона так самого говорили про ймовірне повернення: Орландо Блум, до прикладу, обговорював з творцями стрічки можливість знову зіграти Леґоласа (не без допомоги ШІ), тоді як Вігго Мортенсен заявляв, що теж не проти повернутись до ролі Араґорна (у випадку, якщо це буде доречно).

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Нагадаємо, що у лютому 2023 року Warner Bros. уклала угоду щодо створення «кількох» фільмів за мотивами книг Дж. Р. Р. Толкіна, а цьогоріч у травні оголосила, що перша стрічка під назвою «Володар перснів: Полювання на Ґоллума» вийде у 2026 році.

Енді Серкіс виступить режисером і зіграє головну роль. Пітер Джексон залучений як продюсер, а співавтори оригінальної трилогії Френ Волш і Філіппа Боєнс напишуть сценарій — у команді зі сценаристами анімаційного фільму «Володар перснів: Війна Рогіримів» Фібі Гіттінс і Арті Папагеоргіу.

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