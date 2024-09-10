Ієн Мак-Келлан каже, що фільм «Володар перснів: Полювання на Ґоллума» вийде у двох частинах

Перша частина спінофу вийде у 2026 році, а кілька ключових акторів трилогії «Володар перснів» вже заявили, що зацікавлені повернутись до своїх ролей.
Ієн Мак-Келлан дав інтерв’ю шоу This Morning, де серед іншого розкрив деякі подробиці майбутнього фільму «Володар перснів: Полювання на Ґоллума» — зокрема те, що стрічка буде поділена на дві частини, і натяк на те, що актор не збирається комусь віддавати роль Ґендальфа:
«Мені не подобається ідея, щоб хтось інший грав Ґендальфа», — заявив Мак-Келлан. «Чув, що мова йде про дві частини фільму. І, можливо, я не повинен цього говорити».
Схоже, автори надумали повторити історію «Гобіта» — історію розтягнули на трилогію, що не сподобалось багатьом фанатам (наприклад, для «Володаря перснів» такий хід був виправданий, оскільки оригінальний твір початково був трилогією, тоді як історія про Гобіта — коротша і цілком самостійна).
«Полювання на Ґоллума» — це побічна історія, яка відбувається за кадром під час ранньої частини «Братства Персня», коли Ґендальф і Араґорн вистежують Ґоллума, щоб дізнатися, що йому відомо про повернення Саурона.
Нагадаємо, що Мак-Келлан вже отримав офіційну пропозицію приєднатися до фільму, хоча так і не надав змістовного коментаря щодо своєї відповіді — лише зазначив, що візьме відпустку до кінця 2024 року (тоді як у 2025-му мають стартувати знімання нової історії про «Володаря перснів»).
Кілька ключових акторів трилогії Пітера Джексона так самого говорили про ймовірне повернення: Орландо Блум, до прикладу, обговорював з творцями стрічки можливість знову зіграти Леґоласа (не без допомоги ШІ), тоді як Вігго Мортенсен заявляв, що теж не проти повернутись до ролі Араґорна (у випадку, якщо це буде доречно).
Нагадаємо, що у лютому 2023 року Warner Bros. уклала угоду щодо створення «кількох» фільмів за мотивами книг Дж. Р. Р. Толкіна, а цьогоріч у травні оголосила, що перша стрічка під назвою «Володар перснів: Полювання на Ґоллума» вийде у 2026 році.
Енді Серкіс виступить режисером і зіграє головну роль. Пітер Джексон залучений як продюсер, а співавтори оригінальної трилогії Френ Волш і Філіппа Боєнс напишуть сценарій — у команді зі сценаристами анімаційного фільму «Володар перснів: Війна Рогіримів» Фібі Гіттінс і Арті Папагеоргіу.
Орландо Блум готується повторити роль Леґоласа у «Володар перснів: Полювання на Ґолума» — не без допомоги ШІ
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