Ентузіасти створили найбільший у світі ігровий ноутбук: з 43-дюймовим дисплеєм, енергоспоживанням 260 Вт та вагою 45 кг

Авторам каналу Evan and Katelyn спала на думку досить оригінальна ідея – створити найбільший у світі ноутбук. До того ж, ігровий.

Як дисплей для найбільшого ноутбука було вирішено використовувати 43-дюймовий телевізор. Його помістили в коробку, виготовлену з дерева, вінілу та АБС-пластику. Обчислювальні ресурси «ноутбука» забезпечені вбудованою системою Intel NUC. Вона оснащена процесором Core i7-1165G7 та дискретною відеокартою NVIDIA GeForce RTX 2060.

Усередині корпусу також розмістили досить велику клавіатуру, систему RGB-підсвічування з контролерами, USB хаб та кабелі для з’єднання окремих компонентів у єдину систему. І, крім того, у корпусі розташовані одразу 3 батареї. Одна з них живить мінікомп’ютер Intel NUC, друга виділена спеціально для енергопостачання телевізора і третя служить для потреб RGB-підсвічування. Сумарне енергоспоживання системи в іграх сягає 260 Вт. Швидше за все, більшу частину енергії споживає телевізор. Весь «ноутбук» важить 45 кг.

Зазначимо, серійні великі ігрові ноутбуки суттєво поступаються цьому саморобному монстру. У більшості випадків вони оснащені 17,3-дюймовими дисплеями. У деяких випадках виробники експериментують з більшими дисплеями. Наприклад, у 2006 році вийшов пристрій DELL XPS M2010 – фактично настільна система у корпусі ноутбука з 20-дюймовим дисплеєм, що важила 10 кг. У 2017 році вийшла модель Acer Predator X21 з 21-дюймовим вигнутим дисплеєм, двома відеокартами GTX 1080 у зв’язці SLI та масою 8,5 кг. Але широкого поширення такі ноутбуки не набули.

Джерело: videocardz