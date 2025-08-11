Ethereum встановив рекорд: 121 млн ETH в обігу

Ethereum, на якому майже поставили хрест після переходу на механізм консенсусу Proof-of-Stake та оновлення Pectra, почав показувати де раки зимують. За останній тиждень вартість нативного токена мережі зросла на +17.25% і наразі ETH торгується по $4,275.67. Це наближає до історичного максимуму, який встановлено у 2021 році. Тоді Етер коштував $4,875.

Крім того, 8 серпня побив черговий рекорд: в обігу знаходилось понад 121 млн ETH — це новий історичний максимум. Для порівняння: у серпні 2022 року в обігу було 120 млн ETH, і майже три роки знадобилося, щоб додати цей мільйон.

Зараз щодня створюється приблизно 2 500–3 000 ETH, і цей темп залишається стабільним, попри оновлення мережі. Частина ETH виводиться з обігу через стейкінг — коли користувачі блокують монети для підтвердження трансакцій і заробітку винагороди. Це зменшує фактичну кількість ETH, якою можна торгувати, і стримує зростання інфляції.

На сьогодні загальна кількість видобутих (створених) ETH складає 157 182 039. Інфляція монет підтримуватиме ціну. Як і цікавість з боку інституційних інвесторів та китів, що зараз активно накопичують ETH. Але вони можуть і обвалити ціну Етера, якщо почнуть розпродавати свої запаси. Частково це вже почалось.

За тиждень зі спотових ETH ETF виведено 94 тис. ETH — це перший чистий відтік за останні три місяці. Це сталося після того, як ціна Ethereum перевищила $4 тис. Великі інвестори почали фіксувати прибуток після тривалого періоду стабільних вливань у ці фонди.

Джерело: Crypto Quant